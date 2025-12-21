У Молдові українські будівельники достроково здали нову дорогу європейської якості

Йдеться про відрізок шляху на трасі М3 "Кишинів - Комрат - Джурджулешти - кордон із Румунією. Українські будівельники доріг ввели цей об'єкт в експлуатацію на три місяці раніше обумовленого в контракті терміну. Втім, від дострокової здачі якість виконаних робіт гіршою не стала.

Національне агентство автомобільних доріг Молдови (AND) з приводу цього на своєму сайті розмістило фоторепортаж "Заплановано, побудовано, завершено: нова дорога за європейськими стандартами"

За європейськими стандартами

В адміністрації згаданого Нацагентства AND зазначається, що роботи на об’їзній розпочалися в серпні 2023 року і були завершені на три місяці раніше встановленого терміну завдяки ефективним діям підрядника – компанії "Автомагістраль-Південь". Відкриття такої дороги знакова для Молдови, оскільки транспортного обходу Вулканешти чекали десятиріччями.

Таким чином українська компанія "Автомагістраль-Південь" вже вписана в історії молдавського дорожнього будівництва як добросовісний підрядник, що працює за європейськими стандартами.

Наші дорожники не тільки побудували об'їзну, але й відремонтували розбиті транзитним транспортом вулиці міста. Фото: AND

Вулканешти позбулися чаду

За словами генерального директора AND Штефана Попи, місто Вулканешти упродовж багатьох років щодня через інтенсивний транспортний потік зазнавало негативного впливало на безпеку дорожнього руху, інфраструктуру та якість життя мешканців.

"Відкриття об’їзної дороги означає підвищення безпеки, розвантаження трафіку та скорочення часу в дорозі на південь країни, а також покращення сполучення між столицею, митним пунктом і портом Джурджулешти", – зазначив Штефан Попа.

Пряма дорога в порт

У міністерстві транспорту Молдови зазначили, що автомагістраль М3 є найкоротшою до Джурджулешти, де порт відкриває доступ до Дунаю та Чорного моря.

До речі, завдяки Україні Молдова стала морською державою: міжнародний вільний порт Джурджулешти має 480 метрів узбережжя Дунаю, яке Молдова отримала від України замість ділянки території з дорогою біля села Паланка у Штефан-Водському районі Молдови.

Обхід прокладено десь на рівнині, десь складним рельєфом, пагорбами та ярами, а десь і вигинами вліво чи вправо. Фото: Автомагістраль-Південь

Відтак дружня до нашої держави Молдова отримала на Нижньому Дунаї порт з доступною глибиною води до 7 м, де приймають як судна внутрішнього плавання, так і морські.

Саме тому побудована дорога повз Вулканешти довжиною 8,5 км не лише сприяла пришвидшеній логістиці комерційних вантажів, але й екології міста.

Що передбачав проєкт:

будівництво нової дороги на ділянці км 2+800 – км 8+580;

реконструкцію чинної ділянки між км 0+100 та км 2+800;

будівництво під’їзних доріг;

будівництво мосту та проїзду для сільськогосподарської техніки на відмітці 4+690 км;

влаштування дренажних систем, вуличного освітлення, встановлення дорожніх знаків та впровадження заходів безпеки дорожнього руху відповідно до європейських стандартів.

На перетині логістичних маршрутів

Водночас М3 є невіддільною частиною європейського коридору E577 Полтава-Кіровоград-Кишинів-Джурджулешти-Галац-Слободзея.

Вулканешти розташовані за 200 км від Кишинева, за 7 км від кордону з Україною та за 35 км від кордону з Румунією, що надає їм стратегічного значення на півдні Республіки Молдова.

Тому й не дивно, що роботи на цьому важливому об'єкті були профінансовані Європейським банком реконструкції та розвитку.

Дорогу відкривали у пелені туману, від чого вона своєї привабливості не втратила, а потім сонечко вийшло і добротність та красу траси підтвердило. Фото: AND

Об'їзна дорога в цифрах

Виконано понад 320 тис. м³ земляних робіт для зведення схилів та понад 65 тис. м³ насипів.

Влаштовано понад 38 тис. тонн асфальтобетону, використано понад 96 тис. м³ сумішей, оброблених цементом.

Встановлено майже 5 км бар’єрного огородження та 186 дорожніх знаків.

Також "Автомагістраль-Південь" на прохання місцевої влади відновила вулицю Жуковського в місті Вулканешти та стару ділянку дороги М3, яка раніше використовувалася вантажним транспортом і перебувала у занедбаному стані.