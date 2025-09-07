В Нидерландах похищают тракторы и системы GPS с них: какое противодействие

Инициаторами выступили известные в стране производители и структуры ZLTO, Cumela и Platform Veilig Ondernemen. Идею сразу же подхватили другие заинтересованные в безопасности фермерские хозяйства, разработчики программного обеспечения, специалисты кибербезопасности.

Как пишет trekkeronline.nl, организованные группировки все чаще воруют GPS-системы у фермеров и подрядчиков. За лучшую идею борьбы с таким преступным нашествием организаторы предлагают 1500 евро. Это только за идею против кражи GPS с тракторов.

В организациях отмечают, что воры стремительно идут в различные компании в регионе, тогда как действующие меры пока не предлагают окончательного решения.

С помощью этого конкурса привлеченные организации надеются собрать практические и разумные идеи и поделиться ими с аграрным сектором. Сотрудник Cumela Гервин Оттен отмечает, что участие не ограничивается только техниками, простые корректировки или поведенческие решения также могут изменить ситуацию.

Система наблюдений с камер может использоваться как мера против кражи, в т.ч. удаленно через смартфон, но этого мало. Фото: Питер Рук

Фермерам и подрядчикам предлагается поделиться собственными инновационными находками. Кроме того, организации поощряют студентов и техников подавать свои идеи. Три лучшие идеи будут иметь возможность быть представленными во время Дней торговли скотом и механизацией в конце ноября в Горинчеме, где жюри определит победителя.

Проблема действительно большая. До сих пор не утихла наглая кража в конце прошлого года трех тракторов John Deere из компании в Ольдехове, Гронинген. Трое преступников ночью сели в тракторы и уехали с ними.

"Трактористы" сразу же выключили GPS-трекеры на машинах, что затруднило отслеживание тракторов. Воров не остановили даже камеры видеонаблюдения на месте.

На снимках с камер видно, что трое воров спокойно отъезжают тракторами с территории. Полиция подозревает, что машины сразу же погрузили на грузовики после непродолжительной поездки.

Довольно часто преступники целятся не только в транспортные средства. Они охотно довольствуются и системами GPS на транспортных средствах. Практически, это происходит в каждой стране.

За кражу систем GPS с сельскохозяйственной техники литовца приговорили к 37 месяцам заключения, но это исключение, потому что воров не находят и поэтому не судят. Фото: Hans Prinsen

Прокуратура Бельгии приговорила 34-летнего литовца к 37 месяцам лишения свободы за три кражи со взломом: грабитель нацелился на GPS-системы бренда John Deere. Случай уникален тем, что виновников таких краж почти никогда не отслеживают, а значит, и не судят.

Предприятие механизации в Канегеме, Бельгия, понесло от этого нежелательного визита и снятых GPS-системой убытков на €20 000. На снимках с камер видно, как злоумышленник подтолкнул камеру наблюдения.

Благодаря камерам и распознаванию номерных знаков полиция смогла разыскать грабителя, связала и передала в суд, где вина была доказана. Но это исключение, поскольку в большинстве случаев похитителей тракторов и GPS-систем не находят.