В Нідерландах викрадають трактори та системи GPS з них: яка протидія

Ініціаторами виступили відомі в країні виробники та структури ZLTO, Cumela та Platform Veilig Ondernemen. Ідею відразу ж підхопили інші зацікавлені в безпеці фермерські господарства, розробники програмного забезпечення, спеціалісти кібербезпеки.

Як пише trekkeronline.nl, організовані угрупування все частіше крадуть GPS-системи у фермерів і підрядників. За найкращу ідею боротьби з такою злочинною навалою організатори пропонують 1500 євро. Це лише за ідею проти крадіжки GPS з тракторів.

В організаціях зазначають, що злодії стрімко йдуть до різних компаній у регіоні, тоді як чинні заходи поки що не пропонують остаточного рішення.

За допомогою цього конкурсу залучені організації сподіваються зібрати практичні та розумні ідеї та поділитися ними з аграрним сектором. Співробітник Cumela Гервін Оттен наголошує, що участь не обмежується лише техніками, прості коригування або поведінкові рішення також можуть змінити ситуацію.

Система спостережень з камер може використовуватися як захід проти крадіжки, в т.ч. віддалено через смартфон, але цього мало. Фото: Пітер Рук

Фермерам та підрядникам пропонується поділитися власними інноваційними знахідками. Крім того, організації заохочують студентів та техніків подавати свої ідеї. Три найкращі ідеї матимуть можливість бути представленими під час Днів торгівлі худобою та механізацією наприкінці листопада в Горінчемі, де журі визначить переможця.

Проблема й справді велика. Ще й досі не вщухла нахабна крадіжка наприкінці минулого року трьох тракторів John Deere з компанії в Ольдехове, Гронінген. Троє злочинців вночі сіли в трактори і поїхали з ними.

"Трактористи" відразу ж вимкнули GPS-трекери на машинах, що ускладнило відстеження тракторів. Злодіїв не зупинили навіть камери відеоспостереження на місці.

На знімках з камер видно, що троє злодіїв спокійно від'їжджають тракторами з території. Поліція підозрює, що машини відразу ж завантажили на вантажівки після нетривалої поїздки.

Досить часто злочинці ціляться не тільки в транспортні засоби. Вони залюбки вдовольняються й системами GPS на транспортних засобах. Практично, це відбувається в кожній країні.

За крадіжку систем GPS з сільськогосподарської техніки литовця засудили до 37 місяців ув'язнення, але це виняток, бо крадіїв не знаходять і тому не судять. Фото: Hans Prinsen

Прокуратура Бельгії засудила 34-річного литовця до 37 місяців позбавлення волі за три крадіжки зі зломом: грабіжник націлився на GPS-системи бренду John Deere. Випадок унікальний тим, що винуватців таких крадіжок майже ніколи не відстежують, а отже, і не судять.

Підприємство механізації в Канегемі, Бельгія, зазнало від цього небажаного візиту та знятих GPS-системи збитків на € 20 000. На знімках з камер видно, як зловмисник підштовхнув камеру спостереження.

Завдяки камерам та розпізнаванню номерних знаків поліція змогла розшукати грабіжника, пов'язала та передала до суду, де вину було доведено. Але це є виняток, оскільки у більшості випадків викрадачів тракторів та GPS-систем для точного землеобробітку не знаходять.