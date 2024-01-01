В Польше могут штрафовать за музыку в салоне авто

И хотя Poczta Polska не предоставляет информации о количестве проведенных проверок, выявление неплательщиков абонплаты продолжается. Об этом говорится в публикации moto.pl.

Польша прогрессивна во взимании платы за эфирные услуги. Абонентскую плату за RTV здесь платят те, кто смотрит телевидение или слушает радио на мобильных устройствах, компьютерах, а также в автомобилях.

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За прослушивание радио ежемесячная плата составляет 8,7 злотого, что в конвертации соответствует сумме в 93,25 грн. За телевизор или оба устройства каждый месяц следует платить 27,3 злотого, то есть 292,54 грн. Здесь Poczta Polska порадовала пользователей RTV, что в этом году цена меняться не будет.

Итак, как эта законодательная норма действует на владельцев радиоприемника и какая процедура взимания платы? Отмечается, что каждый пользователь такой услуги обязан платить лицензионный сбор за радио- и телевизионное телевидение. Его расположение значения не имеет. Поэтому проблема касается как домашних устройств, так и тех, что находятся в автомобиле.

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Здесь исключение есть. То лицо, которое платит лицензию на радио дома, может не беспокоиться, поскольку ему уже не нужно снова платить за радио в автомобиле. Предприниматели же обязаны отчитываться о каждом приемнике в служебном транспорте. Кроме того, в случае лизинга автомобилей ответственность за оплату лежит на лизинговой компании, а не на лице, которое пользуется автомобилем.

Правда, исключения существуют и от уплаты освобождается немалая категория граждан.

Кто освобожден от уплаты сбора:

те, кто платит лицензию RTV за радио или телевидение дома;

возраст старше 75 лет (автоматическое освобождение, не нужно подавать заявление);

лица в возрасте 60 лет и старше, если они имеют право на пенсию и размер их помощи не превышает определенного размера (так называемый критерий дохода);

люди, которые полностью нетрудоспособны;

те, кто получили первую группу инвалидности;

инвалиды войны или военной службы;

безработные;

глухие (глухонемые) и слепые с остротой зрения до 15 процентов.

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Выявляют неплательщиков инспекторы "Польской Почты". Для доказательной базы они фотографируют транспортные средства. Если точнее, то делают через стекло снимок того места, где в салоне обычно установлена магнитола или аналогичное устройство эфирного пользования.

Как правило, выявления незарегистрированных получателей услуги через фотографирование устройства наиболее распространено. Инспекторы фотографируют радиоприемники в припаркованных автомобилях. Это происходит на городских стоянках или стоянках компаний.

В Польше владельцы транспортных средств должны платить абонплату за радио в машине. Фото. Patryk Ogorzałek, Wyborcza.pl

Фото является доказательством и основой для расчета задолженности и штрафов. И это не мало, потому что это для уклонистов в тридцать раз больше базовой ставки. Таким образом, это будет 261 (2 810 грн) или даже 819 злотых (8 800 грн).

Кроме того, в отдельных случаях абонентская плата может взиматься до 5 лет назад - от 713 до 2279 злотых, то есть от 7 646 до 24 439 грн в максимальном начислении.

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Кстати, доказательная процедура не ограничивается фотоснимком салона с радиоприемником через стекло и номерного знака автомобиля. Юристы могут легко обжаловать такое решение хотя бы тем, что радиоприемник в салоне есть, но он неисправен. Поэтому нужна еще и проверка того, позволяет ли состояние приемника принимать программу.