В Польщі можуть штрафувати за музику в салоні авто

І хоча Poczta Polska не надає інформації про кількість проведених перевірок, виявлення неплатників абонплати триває. Про це йдеться в публікації moto.pl.

Польща прогресивна в стягненні плати за ефірні послуги. Абонентську плату за RTV тут сплачують ті, хто дивиться телебачення або слухає радіо на мобільних пристроях, комп’ютерах, а також в автомобілях.

Читайте також Польща ввела нові ставки збору за платні дороги та замінила 95-й бензин

За прослуховування радіо щомісячна плата становить 8,7 злотого, що в конвертації відповідає сумі в 93,25 грн. За телевізор або обидва пристрої кожного місяця слід платити 27,3 злотого, тобто 292,54 грн. Тут Poczta Polska порадувала користувачів RTV, що цього року ціна змінюватися не буде.

Отож, як ця законодавча норма діє на власників радіоприймача і яка процедура стягнення плати?Зазначається, що кожен користувач такої послуги зобов'язаний сплачувати ліцензійний збір за радіо- і телевізійне телебачення. Його розташування значення не має. Тому проблема стосується як домашніх пристроїв, так і тих, що знаходяться в автомобілі.

Читайте також Польська армія посилюється значною кількістю танків з Південної Кореї

Тут виняток є. Та особа, яка сплачує ліцензію на радіо вдома, може не турбуватися, оскільки їй вже не потрібно знову платити за радіо в автомобілі. Підприємці ж зобов’язані звітувати про кожен приймач у службовому транспорті. Крім того, у випадку лізингу автомобілів відповідальність за оплату лежить на лізинговій компанії, а не на особі, яка користується автомобіль.

Щоправда, винятки існують і від сплати звільняється чимала категорія громадян.

Хто звільнений від сплати збору:

ті, хто сплачує ліцензію RTV за радіо чи телебачення вдома;

вік старше 75 років (автоматичне звільнення, не потрібно подавати заяву);

особи у віці 60 років і старше, якщо вони мають право на пенсію і розмір їхньої допомоги не перевищує певного розміру (так званий критерій доходу);

люди, які повністю непрацездатні;

ті, хто отримали першу групу інвалідності;

інваліди війни чи військової служби;

безробітні;

глухі (глухонімі) та сліпі з гостротою зору до 15 відсотків.

Читайте також Польські вантажівки все ще домінують на німецьких автодорогах

Виявляють неплатників інспектори "Польської Пошти". Для доказової бази вони фотографують транспортні засоби. Якщо точніше, то роблять через скло знімок того місця, де в салоні зазвичай встановлена магнітола чи аналогічний пристрій ефірного користування.

Як правило, виявлення незареєстрованих отримувачів послуги через фотографування пристрою найбільш поширене. Інспектори фотографують радіоприймачі в припаркованих автомобілях. Це відбувається на міських стоянках чи стоянках компаній.

У Польщі власники транспортних засобів повинні сплачувати абонплату за радіо в машині. Фото. Patryk Ogorzałek, Wyborcza.pl

Фото є доказом і основою для розрахунку заборгованості та штрафів. І це не мало, тому що це для ухилянтів у тридцять разів більше базової ставки. Таким чином, це буде 261 (2 810 грн) або навіть 819 злотих (8 800 грн).

Крім того, в окремих випадках абонентська плата може стягуватися до 5 років назад - від 713 до 2279 злотих, тобто від 7 646 до 24 439 грн у максимальному нарахуванні.

Читайте також Польського перевізника оштрафували на 17 тисяч гривень прямо в автовокзалі

До речі, доказова процедура не обмежується фотознімком салону з радіоприймачем через скло та номерного знака автомобіля. Юристи можуть легко оскаржити таке рішення хоча б тим, що радіоприймач в салоні є, але він несправний. Отож потрібна ще й перевірка того, чи стан приймача дозволяє приймати програму.