В Польше водителям фур хотят разрешить ночной обгон: кто против

Дополнения касаются противоречивой нормы от 1 июля 2023, что запрещала обгон транспортным средствам категорий N2 (с полной массой транспортного средства от 3,5 до 12 тонн) и N3 (с полной массой транспортного средства более 12 тонн).

Это правило также распространялось на совмещенные транспортные средства длиной более 7 метров, включая легковые автомобили и легкие коммерческие автомобили класса LCV с прицепами, соответствующие этим критериям.

Как пишет auto-swiat.pl, сейчас этот запрет планируется отменить на двухполосных дорогах и скоростных магистралях, но только ночью, начиная с 23:00 и до 5:00 утра.

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Таким образом упомянутое выше ведомство хочет избавиться от критики со стороны транспортных сообществ, что в течение двух лет боролись с жесткими правилами, введенными предыдущим правительством. Министерство инфраструктуры теперь пришло к выводу, что тот ограничительный закон следует ослабить.

В ведомстве считают, что аннулирование этого правила в ночное время улучшит транспортный поток и согласует законодательство с реалиями европейских дорог. Однако у ожидаемого нововведения есть и оппоненты.

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Эксперты Министерства внутренних дел предупреждают, что это рискованный шаг и не разделяют того оптимизма транспортных ассоциаций, сообществ и перевозчиков. Они указывают на потенциальные опасности, связанные с обгоном крупных транспортных средств ночью – ограниченная видимость, трудности с оценкой скорости встречных транспортных средств и риск столкновений.

По данным МВД, меньшее движение транспорта ночью не означает автоматически меньший риск.

Польша следует примеру Германии

В Министерстве инфраструктуры с такими аргументами не согласились, там утверждают, что новые правила соответствуют стандартам других стран Европейского Союза. Например, Германия запрещает обгон грузовиков только в определенное время суток и отличается в зависимости от земли.

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Подобный подход планируется для Польши, хотя эксперты отмечают, что гибкое управление дорожным движением с помощью знаков будет невозможным на наших дорогах. Изменения имеют законодательный характер.

Изменения не только для грузовиков

Поправка к закону о дорожном движении также включает ряд других существенных изменений. К ним относятся:

уменьшение штрафных баллов;

изменения в правила приостановления действия водительских прав;

введение испытательного срока для молодых водителей;

новые обязательства для велосипедистов и пользователей скутеров (например, шлемы);

более строгие наказания за превышение скорости.

Некоторые из нормативных актов вступят в силу через три месяца после их объявления, другие – через год.

Штрафы за нарушение запрета обгона

Согласно статье 92b Кодекса о мелких правонарушениях, водителю, который нарушает запрет на обгон, грозит минимальный штраф в размере 1000 злотых (11 350 грн) и 8 штрафных баллов.

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Для повторных нарушителей штраф увеличивается до 2000 злотых (22 700 грн) и 15 штрафных баллов, что для профессиональных водителей может даже привести к лишению водительских прав.

Когда изменения вступят в силу?

Министерство инфраструктуры планирует подать законопроект в Сейм осенью 2025 года. Если он будет принят, ночной обгон грузовиками может стать реальностью до конца года. В то же время министерство объявило двухлетний период мониторинга влияния поправки.