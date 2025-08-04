У Польщі водіям фур хочуть дозволити нічний обгін: хто проти

Доповнення стосуються суперечливої норми від 1 липня 2023 року, що забороняла обгін транспортним засобам категорій N2 (з повною масою транспортного засобу від 3,5 до 12 тонн) та N3 (з повною масою транспортного засобу понад 12 тонн).

Це правило також поширювалося на поєднані транспортні засоби довжиною понад 7 метрів, включаючи легкові автомобілі та легкі комерційні автомобілі класу LCV з причепами, що відповідають цим критеріям.

Як пише auto-swiat.pl, нині цю заборону планується скасувати на двосмугових дорогах та швидкісних магістралях, але лише вночі, починаючи з 23:00 і аж до 5:00 ранку.

Читайте також Як зміняться ПДР Польщі у 2025 році: стосується місцевих та іноземних водіїв

Таким чином згадане вище відомство хоче позбутися критики з боку транспортних спільнот, що протягом двох років боролися з жорсткими правилами, запровадженими попереднім урядом. Міністерство інфраструктури тепер дійшло висновку, що той обмежувальний закон слід послабити.

У відомстві вважають, що анулювання цього правила в нічний час покращить транспортний потік та узгодить законодавство з реаліями європейських доріг. Однак в очікуваного нововведення є й опоненти.

Читайте також У Польщі можна буде зареєструвати авто онлайн

Експерти Міністерства внутрішніх справ попереджають, що це ризикований крок і не поділяють того оптимізму транспортних асоціацій, спільнот та перевізників. Вони вказують на потенційні небезпеки, пов'язані з обгоном великих транспортних засобів уночі – обмежена видимість, труднощі з оцінкою швидкості зустрічних транспортних засобів та ризик зіткнень.

За даними МВС, менший рух транспорту вночі не означає автоматично менший ризик.

Польща наслідує приклад Німеччини

У Міністерстві інфраструктури з такими аргументами не погодилися, там стверджують, що нові правила відповідають стандартам інших країн Європейського Союзу. Наприклад, Німеччина забороняє обгін вантажівок лише в певний час доби та відрізняється залежно від землі.

Читайте також На польських світлофорах встановили камери, що слідкують за порушниками

Подібний підхід планується для Польщі, хоча експерти зазначають, що гнучке управління дорожнім рухом за допомогою знаків буде неможливим на наших дорогах. Зміни мають законодавчий характер.

Зміни не лише для вантажівок

Поправка до закону про дорожній рух також включає низку інших суттєвих змін. До них належать:

зменшення штрафних балів;

зміни до правил призупинення дії водійських прав;

запровадження випробувального терміну для молодих водіїв;

нові зобов'язання для велосипедистів та користувачів скутерів (наприклад, шоломи);

суворіші покарання за перевищення швидкості.

Деякі з нормативних актів набудуть чинності через три місяці після їх оголошення, інші – через рік.

Штрафи за порушення заборони обгону

Згідно зі статтею 92b Кодексу про дрібні правопорушення, водієві, який порушує заборону на обгін, загрожує мінімальний штраф у розмірі 1000 злотих (11 350 грн) та 8 штрафних балів.

Читайте також Польща вводить водіям інший ліміт алкоголю та зелену наліпку на скло

Для повторних порушників штраф збільшується до 2000 злотих (22 700 грн) та 15 штрафних балів, що для професійних водіїв може навіть призвести до позбавлення водійських прав.

Коли зміни набудуть чинності?

Міністерство інфраструктури планує подати законопроєкт до Сейму восени 2025 року. Якщо його буде прийнято, нічний обгін вантажівками може стати реальністю до кінця року. Водночас міністерство оголосило дворічний період моніторингу впливу поправки.