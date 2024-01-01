В профтехобразовании эпоха древних тракторов и машин уходит в прошлое

ФОТО: Коллаж Авто24|
Современный New Holland знакомые со всевозможными гаджетами мальчишки освоят быстро
Общая сметная стоимость обустройства НПЦ составляет 11,8 млн грн, из которых 9,8 млн грн направлено из областного бюджета, 300 тыс. грн – из бюджета Каменка-Бугской громады, 200 тыс. грн предоставили спонсоры и работодатели, а 1,5 млн грн – это собственные средства училища.⠀
Как говорится в релизе Львовской ОВА, нынешний НПЦ "Механизации и агроинженерии" уже 58 по счету учебно-практический центр Львовщины. Сюда закупили технику и оборудование: трактор New Holland, грузовой автомобиль, самоходный очиститель вороха, культиватор-компактор, компрессор, пуско-зарядное устройство, инвертор, минимойку. В кадр фото также попали в довольно хорошем состоянии тракторы "Белорус" МТЗ892 предпоследнего поколения.
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Кроме набора инструментов и оборудования, в т.ч. компьютерного и мультимедийного, особой гордостью учебно-практического центра будет компьютерный симулятор вождения. На нем будущие водители (категории C, B) будут отрабатывать первые навыки управления автомобилем, что существенно уменьшит расход топлива.
Фото: Львовская ОГА
Конечно, в центре внимания небольшого машинно-тракторного парка оказались новенькие трактор и грузовой автомобиль. В релизе марка самосвала не указывается, но по характерным чертам здесь угадывается модель АТ АТВ-5/2 на шасси Dayun CGC1140. Его производят на Кременчугском заводе коммунальной техники АЛЬФАТЕКС.
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Фото: Львовская ОВА
Эта машина комплектуется 184-сильным дизельным двигателем Weichai WP4.1 (Евро-5) и 8-ступенчатой КПП Shaanxi Fast Gear. В комплектации также применены агрегаты известных мировых производителей Bosch, Wabco, ZF.
Фото: Львовская ОВА
Салон этого "китайца" соответствует современным стандартам эргономики рабочего места водителя, его комфорта и безопасности. В базовую комплектацию входит кондиционер, подушка безопасности водителя, пневмосиденья, электростеклоподъемник, зеркала заднего вида с подогревом, круиз-контроль, мультируль, центральный замок с дистанционным управлением, дневные ходовые огни LED, противотуманные фары, МР3 / USB магнитола с поддержкой Bluetooth и т.д
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Трактор New Holland T5.110 S также из категории современных и комфортных. Для механизатора созданы все условия для продуктивной работы и при этом чувствовать себя не уставшим. Площадь остекления составляет 5,5 кв. м, что позволяет получить панорамный операционный обзор.
Фото: Львовская ОВА
Новый турбодвигатель серии 8000 мощностью 110 л.с. работает тише, имеет улучшенную звукоизоляцию. Уровень шума в кабине Vision View удалось уменьшить с 82,5 до 79,5 дБ (А), при этом ощущение шума снизилось на 50%.
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Здесь стоит электрогидравлическая КПП Electro Command 16х16, которая позволяет эффективно использовать трактор как на полевых работах, так и на общих хозяйственных (с фронтальным погрузчиком). Она имеет большой диапазон скоростей как при движении вперед, так и назад.
Фото: Львовская ОВА
Таким образом ВПУ №71 в Каменце-Бугской превратилось в современное учреждение профессионального образования. Здесь сейчас обучается более 400 учеников. В планах – открытие квалификационного центра и внедрение программ для переобучения, переподготовки взрослых и повышения их квалификации.