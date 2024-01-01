В профтехобразовании эпоха древних тракторов и машин уходит в прошлое

Общая сметная стоимость обустройства НПЦ составляет 11,8 млн грн, из которых 9,8 млн грн направлено из областного бюджета, 300 тыс. грн – из бюджета Каменка-Бугской громады, 200 тыс. грн предоставили спонсоры и работодатели, а 1,5 млн грн – это собственные средства училища.⠀

Как говорится в релизе Львовской ОВА, нынешний НПЦ "Механизации и агроинженерии" уже 58 по счету учебно-практический центр Львовщины. Сюда закупили технику и оборудование: трактор New Holland, грузовой автомобиль, самоходный очиститель вороха, культиватор-компактор, компрессор, пуско-зарядное устройство, инвертор, минимойку. В кадр фото также попали в довольно хорошем состоянии тракторы "Белорус" МТЗ892 предпоследнего поколения.

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Кроме набора инструментов и оборудования, в т.ч. компьютерного и мультимедийного, особой гордостью учебно-практического центра будет компьютерный симулятор вождения. На нем будущие водители (категории C, B) будут отрабатывать первые навыки управления автомобилем, что существенно уменьшит расход топлива.

Фото: Львовская ОГА

Конечно, в центре внимания небольшого машинно-тракторного парка оказались новенькие трактор и грузовой автомобиль. В релизе марка самосвала не указывается, но по характерным чертам здесь угадывается модель АТ АТВ-5/2 на шасси Dayun CGC1140. Его производят на Кременчугском заводе коммунальной техники АЛЬФАТЕКС.

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Фото: Львовская ОВА

Эта машина комплектуется 184-сильным дизельным двигателем Weichai WP4.1 (Евро-5) и 8-ступенчатой КПП Shaanxi Fast Gear. В комплектации также применены агрегаты известных мировых производителей Bosch, Wabco, ZF.

Фото: Львовская ОВА

Салон этого "китайца" соответствует современным стандартам эргономики рабочего места водителя, его комфорта и безопасности. В базовую комплектацию входит кондиционер, подушка безопасности водителя, пневмосиденья, электростеклоподъемник, зеркала заднего вида с подогревом, круиз-контроль, мультируль, центральный замок с дистанционным управлением, дневные ходовые огни LED, противотуманные фары, МР3 / USB магнитола с поддержкой Bluetooth и т.д

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Трактор New Holland T5.110 S также из категории современных и комфортных. Для механизатора созданы все условия для продуктивной работы и при этом чувствовать себя не уставшим. Площадь остекления составляет 5,5 кв. м, что позволяет получить панорамный операционный обзор.

Фото: Львовская ОВА

Новый турбодвигатель серии 8000 мощностью 110 л.с. работает тише, имеет улучшенную звукоизоляцию. Уровень шума в кабине Vision View удалось уменьшить с 82,5 до 79,5 дБ (А), при этом ощущение шума снизилось на 50%.

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Здесь стоит электрогидравлическая КПП Electro Command 16х16, которая позволяет эффективно использовать трактор как на полевых работах, так и на общих хозяйственных (с фронтальным погрузчиком). Она имеет большой диапазон скоростей как при движении вперед, так и назад.

Фото: Львовская ОВА



Таким образом ВПУ №71 в Каменце-Бугской превратилось в современное учреждение профессионального образования. Здесь сейчас обучается более 400 учеников. В планах – открытие квалификационного центра и внедрение программ для переобучения, переподготовки взрослых и повышения их квалификации.