У профтехосвіті епоха древніх тракторів і машин відходить у минуле

Загальна кошторисна вартість облаштування НПЦ становить 11,8 млн грн, з яких 9,8 млн грн направлено з обласного бюджету, 300 тис. грн – з бюджету Кам’янка-Бузької громади, 200 тис. грн надали спонсори й роботодавці, а 1,5 млн грн – це власні кошти училища.⠀

Як йдеться в релізі Львівської ОВА, нинішній НПЦ "Механізації та агроінженерії" вже є 58 за відліком навчально-практичний центр Львівщини. Сюди закупили техніку та обладнання: трактор New Holland, вантажний автомобіль, самохідний очисник вороху, культиватор-компактор, компресор, пуско-зарядний пристрій, інвертор, мінімийку. В кадр фото також потрапили у доволі гарному стані трактори "Білорус" МТЗ892 передостаннього покоління.

Читайте також Новеньку техніку на мільйон євро будуть розбирати та досліджувати

Окрім набору інструментів та обладнання, в т.ч. комп’ютерного й мультимедійного, особливою гордістю навчально-практичного центру буде комп’ютерний симулятор водіння. Там майбутні водії (категорії C, B) відпрацьовуватимуть перші навички управління автомобілем, що суттєво зменшить витрати пального.

Фото: Львівська ОВА

Звісно, у центрі уваги невеличкого машинно-тракторного парку опинилися новенький трактор та вантажний автомобіль. В релізі марка самоскида не вказується, але за характерними рисами тут вгадується модель АТ АТВ-5/2 на шасі Dayun CGC1140. Його виробляють на Кременчуцькому заводі комунальної техніки АЛЬФАТЕКС.

Читайте також Які шасі пропонує виробник спецтехніки замість МАЗ та КамАЗ

Фото: Львівська ОВА

Ця машина комплектується 184-сильним дизельним двигуном Weichai WP4.1 (Евро-5) і 8-ступеневою КПП Shaanxi Fast Gear. У комплектації також застосовано агрегати відомих світових виробників Bosch, Wabco, ZF.

Фото: Львівська ОВА

Салон цього "китайця" відповідає сучасним стандартам ергономіки робочого місця водія, його комфорту й безпеки. В базову комплектацію входить кондиціонер, подушка безпеки водія, пневмосидіння, електросклопідіймач, дзеркала заднього виду з підігрівом, круїз-контроль, мультируль, центральний замок з дистанційним управлінням, денні ходові вогні LED, протитуманні фари, МР3 / USB магнітола з підтримкою Bluetooth тощо

Читайте також Ліцеїсти на Буковині отримали для навчання трактори та вантажівки на 800 тисяч євро

Трактор New Holland T5.110 S також з категорії сучасних та комфортних. Для механізатора створено всі умови для продуктивної роботи й при цьому почуватися не втомленим. Площа скління становить 5,5 кв. м, що дає змогу отримати панорамний операційний огляд.

Фото: Львівська ОВА

Новий турбодвигун серії 8000 потужністю 110 к.с. працює тихіше, має покращену звукоізоляцію. Рівень шуму в кабіні Vision View вдалося зменшити з 82,5 до 79,5 дБ (А), при цьому відчуття шуму знизилося на 50%.

Читайте також Українські ліцеї отримали сучасні трактори

Тут стоїть електрогідравлічна КПП Electro Command 16х16, яка дає змогу ефективно використовувати трактор як на польових роботах, так і на загальних господарських (із фронтальним навантажувачем). Вона має великий діапазон швидкостей як під час руху вперед, так і назад.

Фото: Львівська ОВА



Таким чином ВПУ №71 у Кам’янці-Бузькій перетворилося на сучасний заклад професійної освіти. Тут зараз навчається понад 400 учнів. У планах – відкриття кваліфікаційного центру та впровадження програм для перенавчання, перепідготовки дорослих та підвищення їх кваліфікації.