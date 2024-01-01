В Швеции придумали искусственные ямы, реагирующие только на нарушителей скоростного режима

Простая по схеме и не дорогая по стоимости экспериментальная система Actibump шведской компании Edeva напоминает водителям, которые едут слишком быстро, об ограничении скорости. Как именно работает Actibump, объясняет motorbiscuit.com.

Технология Actibump проста по принципу действия. Радары перед установленной зоной мониторинга измеряют скорость приближающегося автомобиля. В случае превышения водителем скорости система это фиксирует и автоматически подает команду на блок управления. Вмонтированный в дорожное покрытие на уровне земли клапан открывается, благодаря чему образуется канавка глубиной 6 см.

Таким образом на дорожном полотне появляется искусственная выбоина. Она хорошо заметна водителю, но ему на скорости уже не избежать ощутимого пинка. Вреда это не натворит, но о скорости "напомнит". Если же водитель едет с разрешенной скоростью, дорога остается ровной.

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Фото: Edeva

О наличии системы заранее сообщают дорожные знаки и дорожная разметка. Поэтому водители имеют достаточно времени, чтобы проверить свою скорость и при необходимости скорректировать ее.

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Конечно, исключения могут быть. Они сделаны для карет скорой медицинской помощи, пожарных и полицейских машин. Правда, это при условии, что их экипажи спешат в чрезвычайных ситуациях. Для беспрепятственного проезда им выдаются специальные транспондеры, с помощью которых можно временно выключать систему.

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Все участники дорожного движения, едущие с разрешенной скоростью, даже не замечают системы. Велосипедисты же могут проехать мимо стальных плит.

Особенно эффективна такая система на подъездах к школам, перед нерегулируемыми оживленными перекрестками, на подъезде к местам массового отдыха людей. Разработчики Edeva отмечают, что Actibump можно эффективно использовать перед пунктами сбора пошлины или таможенными пунктами, а также в местах, где много пешеходов ходят между транспортными средствами.

Фото: Edeva

Если автомобиль в исправном техническом состоянии, то повреждения от 6-сантиметровой ямки и преграды на выезде из нее не будет. В компании также отмечают, что механической уборке улиц и расчистке снега устройство не будет мешать, как часто это происходит из-за неровностей.

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Система для двух полос стоит в пределах 45 000 евро. Шведский производитель Edeva уже смонтировал более 100 установок в скандинавских странах. Первый Actibump был установлен в Линчепинге, Швеция, в 2010 году.

Фото: Edeva

Установки действуют на объектах в столице Швеции Стокгольме, а также в меньших городах сети дорог Шведской транспортной администрации. Есть такие установки даже в Австралии, не говоря уже про более близкую Исландию.

Это практически тот же "лежачий полицейский". Разница лишь в том, что тот бугорком вверх создает преграду, а Actibump – ямкой вниз делает то же самое.