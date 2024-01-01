У Швеції придумали штучні ями, що реагують лише на порушників швидкісного режиму

Проста за схемою і не дорога за вартістю експериментальна система Actibump шведської компанії Edeva нагадує водіям, які їдуть занадто швидко, про обмеження швидкості. Як саме працює Actibump, пояснює motorbiscuit.com.

Технологія Actibump проста за принципом дії. Радари перед встановленою зоною моніторингу вимірюють швидкість автомобіля, що наближається. У разі перевищення водієм швидкості система це фіксує й автоматично подає команду на блок управління. Вмонтований у дорожнє покриття на рівні землі клапан відчиняється, завдяки чому утворюється канавка глибиною 6 см.

Таким чином на дорожньому полотні з'являється штучна вибоїна. Вона добре помітна водієві, але йому на швидкості вже не уникнути відчутного стусана. Шкоди це не накоїть, але про швидкість "нагадає". Якщо ж водій їде з дозволеною швидкістю, дорога залишається рівною.

Читайте також Завдяки камері контролю швидкості "заробляє" ціле село

Фото: Edeva

Про наявність системи заздалегідь повідомляють дорожні знаки та дорожня розмітка. Тож водії мають достатньо часу, щоб перевірити свою швидкість і за необхідності скоригувати її.

Читайте також У Німеччині камери "бачать" приховане користування телефоном та запам'ятовують обличчя водія

Звісно, винятки можуть бути. Вони зроблені для карет швидкої медичної допомоги, пожежних та поліцейських машин. Щоправда, це за умови, що їх екіпажі поспішають у надзвичайних ситуаціях. Для безперешкодного проїзду їм видаються спеціальні транспондери, за допомогою яких можна тимчасово вимикати систему.

Читайте також Водій автобуса з пасажирами вирішив встановити рекорд швидкості на Житомирській трасі

Всі учасники дорожнього руху, що їдуть з дозволеною швидкістю, навіть не помічають системи. Велосипедисти ж можуть проїхати повз сталеві плити.

Особливо ефективна така система на під’їздах до шкіл, перед нерегульованими пожвавленими перехрестями, на під’їзді до місць масового відпочинку людей. Розробники Edeva зазначають, що Actibump можна ефективно використовувати перед пунктами збору мита або митними пунктами, а також у місцях, де багато пішоходів ходять між транспортними засобами.

Фото: Edeva

Якщо автомобіль у справному технічному стані, то пошкодження від 6-сантиметрової ямки та перепони на виїзді з неї не буде. У компанії також зазначають, що механічному прибиранню вулиць та розчищенню снігу пристрій не заважатиме, як часто це відбувається через нерівності.

Читайте також Світовий банк виступив за швидкість на трасах не більше 100 км/год

Система вартістю для двох смуг коштує в межах 45 000 євро. Шведський виробник Edeva вже змонтував понад 100 установок у скандинавських країнах. Перший Actibump був встановлений у Лінчепінгу, Швеція, у 2010 році.

Фото: Edeva

Установки діють на об’єктах у столиці Швеції Стокгольмі, а також у менших містах мережі доріг Шведської транспортної адміністрації. Є такі установки навіть в Австралії, не кажучи вже про набагато ближчу Ісландію.

Це практично той самий "лежачий поліцейський". Різниця лише в тому, що той горбиком догори створює перепону, а Actibump – ямкою донизу робить те саме.