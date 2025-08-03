В современных автомобилях больше "слепых" зон, чем в старых: исследование

За последние 25 лет, согласно методу сравнения, разработанным Страховым институтом безопасности дорожного движения, передние слепые зоны шести самых популярных легковых автомобилей значительно выросли. Также резко возросла смертность пешеходов и велосипедистов, утверждают в американском институте исследований автобезопасности IIHS.

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Недавнее исследование, проведенное исследователями из Центра Вольпе Министерства транспорта США, является первым, в котором используется новый метод, разработанный IIHS, для измерения прямой зоны зрения водителя вокруг транспортного средства. Этот метод обещает позволить гораздо более широкое исследование роли, которую конструкция транспортного средства играет в видимости для водителя и риска аварий.

Исследователи обнаружили, что в течение нескольких циклов редизайна с 1997 по 2023 год видимость в радиусе 10 метров для трех популярных внедорожников снизилась на целых 58%. Для пикапа, который стал бестселлером, видимость на близком расстоянии снизилась на меньшие 17%, но даже самая первая модель имела чрезвычайно большие слепые зоны. Зато ранние модели двух автомобилей обеспечивали относительно хорошую видимость, которая в следующих поколениях снизилась менее чем на 8%.

"Общее снижение видимости для этой небольшой группы моделей вызывает беспокойство. Нам нужно исследовать, является ли это более широкой тенденцией, которая могла способствовать недавнему всплеску смертности пешеходов и велосипедистов", – сказал президент IIHS Дэвид Харки.

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"Это исследование также иллюстрирует, что новый метод, разработан IIHS, предоставляет исследователям простой и повторяющийся способ оценки видимости водителя", – добавил он.

В прошлом исследователям, которые хотели сравнить слепые зоны различных моделей, нужно было получить инженерные чертежи или расположить каждое транспортное средство на открытой местности, специально обозначенной линиями сетки или дорожными конусами. Поскольку эти методы были очень громоздкими, масштабных сравнений не было сделано.

Альтернативный метод с использованием лазеров является эффективным, но он не охватывает слепые зоны, созданные боковыми зеркалами и расширением основания передних стоек.

Новый метод IIHS опирается на вычислительное программное обеспечение и портативную камеру, которую можно расположить на водительском сиденье на разной высоте, чтобы отображать водителей разного размера, независимо от расположения транспортного средства. Камера вращается, чтобы сделать 360-градусное изображение поля зрения вокруг транспортного средства.

Затем программное обеспечение преобразует это изображение на карту слепых зон, отображающих вид с воздуха на транспортное средство и ближайшие точки на земле, которые может видеть водитель. Оно также предоставляет числовое значение процента видимой области вокруг транспортного средства.

Недавнее исследование IIHS, в котором было представлено эту методику, показало, что карты слепых зон, почти идентичны традиционным методам, созданным с помощью физической сетки.

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Позволяя инженерам и исследователям собирать данные в автосалонах и других легкодоступных местах, это обещает способствовать ряду новых исследований видимости для водителя. Исследователи из IIHS и аффилированного с ним Института данных о потерях на дорогах уже работают над сравнением карт слепых зон для примерно 150 моделей транспортных средств, исследуя влияние слепых зон разного размера на аварии с пешеходами и изучая связь между размерами слепых зон и страховыми убытками, например.

Исследователи Центра Вольпе использовали новую методику, чтобы исследовать, как изменился дизайн Chevrolet Suburban, Ford F-150, Honda Accord, Honda CR-V, Jeep Grand Cherokee и Toyota Camry в течение модельных лет с 1997 по 2023 год - для этого понадобились карты слепых зон 17 отдельных автомобилей, представляющих каждую значительный редизайн шести исследуемых автомобилей.

Этот 25-летний период представляет интерес, поскольку количество смертей пешеходов и велосипедистов на дорогах США за этот период выросло на 37% и 42% соответственно. Нет одной четкой причины такого роста, но исследования связывают его с такими факторами, как рост населения в районах с плохой пешеходной инфраструктурой, увеличение скорости и изменения размеров и формы транспортных средств. Например, недавние исследования IIHS показали, что высота передней части транспортного средства усиливает влияние высоких скоростей столкновений на риск смертности, а транспортные средства с тупыми передними частями являются более смертельными, чем те, имеющие наклонный профиль. Однако мало что известно о том, какую роль сыграли изменения видимости водителя в этом росте.

Исследование Центра Вольпе сосредоточилось на видимости вперед в радиусе 10 метров от транспортного средства, поскольку это средний тормозной путь водителя на скорости 10 миль/ч, низкой скорости, на которой слепые зоны являются распространенным фактором аварий. Они рассчитали процент 180-градусной области, которая не была перекрыта такими препятствиями, как капот автомобиля, зеркало заднего вида и передние стойки.

Наиболее резкое уменьшение наблюдалось для Honda CR-V, поскольку капот, зеркала и передние стойки автомобиля со временем загораживали большую часть обзора водителю. Водители модели 1997 года видели 68% площади за 10 метров перед автомобилем, тогда как водители модели 2022 года могут видеть только 28%. Аналогично, водители Suburban 2000 модельного года (самая древняя модель этого исследованного автомобиля) могли видеть 56% площади за 10 метров перед собой, тогда как водители модели 2023 года могут видеть только 28%.

Для обоих этих автомобилей наибольшие изменения в слепой зоне связаны с высоким капотом, который блокирует большую часть лобовой плоскости, и большими боковыми зеркалами, что затмевают обзор в их передних углах.

Обзорность передней части, которую обеспечивал F-150, также ухудшилась, и начиналась она с очень низкой базовой точки. Водители модели 1997 года могли видеть лишь 43% передней зоны в радиусе 10 метров, а к модельному году 2015 этот показатель снизился до лишь 36%.

Снижение видимости для двух автомобилей было менее существенным. Наименьшее снижение наблюдалось для Accord, который позволял водителю видеть 65% зоны за 10 метров перед автомобилем в 2003 году и 60% в 2023 году. Для Camry видимость уменьшилась с 61% в 2007 году до 57% в 2023 году. Оба эти снижения находятся в пределах погрешности.

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"Эти результаты являются примечательными, поскольку мы уже знаем, что доля внедорожников в автопарке США также значительно выросла за эти годы", – сказала старший исследователь IIHS Бекки Мюллер, которая руководила разработкой новой методики картографирования и является соавтором исследования Центра Вольпе.

"Если дальнейшие исследования подтвердят, что эти изменения отражают общее изменение, это будет свидетельствовать о том, что снижение видимости внедорожников усилило влияние высших автомобилей с тупым носом, что IIHS уже задокументировал".