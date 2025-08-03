В сучасних автомобілях більше "сліпих" зон, ніж у старих: дослідження

За останні 25 років, згідно з методом порівняння, розробленим Страховим інститутом безпеки дорожнього руху, передні сліпі зони шести найпопулярніших легкових автомобілів значно зросли. Також різко зросла смертність пішоходів та велосипедистів, стверджують в американському інституті досліджень автобезпеки IIHS.

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Нещодавнє дослідження, проведене дослідниками з Центру Вольпе Міністерства транспорту США, є першим, у якому використовується новий метод, розроблений IIHS, для вимірювання прямої зони зору водія навколо транспортного засобу. Цей метод обіцяє дозволити набагато ширше дослідження ролі, яку конструкція транспортного засобу відіграє у видимості для водія та ризику аварій.

Дослідники виявили, що протягом кількох циклів редизайну з 1997 по 2023 рік видимість у радіусі 10 метрів для трьох популярних позашляховиків знизилася на цілих 58%. Для пікапа, який став бестселером, видимість на близькій відстані знизилася на менші 17%, але навіть найперша модель мала надзвичайно великі сліпі зони. Натомість ранні моделі двох автомобілів забезпечували відносно хорошу видимість, яка в наступних поколіннях знизилася менш ніж на 8%.

«Загальне зниження видимості для цієї невеликої групи моделей викликає занепокоєння. Нам потрібно дослідити, чи є це ширшою тенденцією, яка могла сприяти нещодавньому сплеску смертності пішоходів та велосипедистів», – сказав президент IIHS Девід Харкі.

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«Це дослідження також ілюструє, що новий метод, розроблений IIHS, надає дослідникам простий та повторюваний спосіб оцінки видимості водія», – додав він.

У минулому дослідникам, які хотіли порівняти сліпі зони різних моделей, потрібно було отримати інженерні креслення або розташувати кожен транспортний засіб на відкритій місцевості, спеціально позначеній лініями сітки або дорожніми конусами. Оскільки ці методи були дуже громіздкими, масштабних порівнянь не було зроблено.

Альтернативний метод з використанням лазерів є ефективним, але він не охоплює сліпі зони, створені бічними дзеркалами та розширенням основи передніх стійок.

Новий метод IIHS спирається на обчислювальне програмне забезпечення та портативну камеру, яку можна розташувати на водійському сидінні на різній висоті, щоб відображати водіїв різного розміру, незалежно від розташування транспортного засобу. Камера обертається, щоб зробити 360-градусне зображення поля зору навколо транспортного засобу.

Потім програмне забезпечення перетворює це зображення на карту сліпих зон, яка відображає вид з повітря на транспортний засіб та найближчі точки на землі, які може бачити водій. Воно також надає числове значення відсотка видимої області навколо транспортного засобу.

Нещодавнє дослідження IIHS, в якому було представлено цю методику, показало, що карти сліпих зон, які вона створює, майже ідентичні традиційним методам, створеним за допомогою фізичної сітки.

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Дозволяючи інженерам та дослідникам збирати дані в автосалонах та інших легкодоступних місцях, це обіцяє сприяти низці нових досліджень видимості для водія. Дослідники з IIHS та афілійованого з ним Інституту даних про втрати на дорогах вже працюють над порівнянням карт сліпих зон для приблизно 150 моделей транспортних засобів, досліджуючи вплив сліпих зон різного розміру на аварії з пішоходами та вивчаючи зв'язок між розмірами сліпих зон та страховими збитками, наприклад.

Дослідники Центру Вольпе використали нову методику, щоб дослідити, як змінився дизайн Chevrolet Suburban, Ford F-150, Honda Accord, Honda CR-V, Jeep Grand Cherokee та Toyota Camry протягом модельних років з 1997 по 2023 рік — для цього знадобилися карти сліпих зон 17 окремих автомобілів, що представляють кожну значний редизайн шести досліджуваних автомобілів.

Цей 25-річний період представляє інтерес, оскільки кількість смертей пішоходів та велосипедистів на дорогах США за цей період зросла на 37% та 42% відповідно. Немає однієї чіткої причини такого зростання, але дослідження пов'язують його з такими факторами, як зростання населення в районах з поганою пішохідною інфраструктурою, збільшення швидкості та зміни розмірів і форми транспортних засобів. Наприклад, нещодавні дослідження IIHS показали, що висота передньої частини транспортного засобу посилює вплив вищих швидкостей зіткнень на ризик смертності, а транспортні засоби з тупими передніми частинами є більш смертельними, ніж ті, що мають похилий профіль. Однак мало що відомо про те, яку роль відіграли зміни видимості водія у цьому зростанні.

Дослідження Центру Вольпе зосередилося на видимості вперед у радіусі 10 метрів від транспортного засобу, оскільки це середній гальмівний шлях водія на швидкості 10 миль/год, низькій швидкості, на якій сліпі зони є поширеним фактором аварій. Вони розрахували відсоток 180-градусної області, яка не була перекрита такими перешкодами, як капот автомобіля, дзеркало заднього виду та передні стійки.

Найбільш різке зменшення спостерігалося для Honda CR-V, оскільки капот, дзеркала та передні стійки автомобіля з часом загороджували більшу частину огляду водієві. Водії моделі 1997 року бачили 68% площі за 10 метрів перед автомобілем, тоді як водії моделі 2022 року можуть бачити лише 28%. Аналогічно, водії Suburban 2000 модельного року (найдавніша модель цього дослідженого автомобіля) могли бачити 56% площі за 10 метрів перед собою, тоді як водії моделі 2023 року можуть бачити лише 28%.

Для обох цих автомобілів найбільші зміни в сліпій зоні пов'язані з вищим капотом, який блокує більшу частину лобової площини, та більшими бічними дзеркалами, що затьмарюють огляд у їхніх передніх кутах.

Оглядовість передньої частини, яку забезпечував F-150, також погіршилася, і починалася вона з дуже низької базової точки. Водії моделі 1997 року могли бачити лише 43% передньої зони в радіусі 10 метрів, а до модельного року 2015 цей показник знизився до лише 36%.

Зниження видимості для двох автомобілів було менш суттєвим. Найменше зниження спостерігалося для Accord, який дозволяв водієві бачити 65% зони за 10 метрів перед автомобілем у 2003 році та 60% у 2023 році. Для Camry видимість зменшилася з 61% у 2007 році до 57% у 2023 році. Обидва ці зниження знаходяться в межах похибки.

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«Ці результати є примітними, оскільки ми вже знаємо, що частка позашляховиків у автопарку США також значно зросла за ці роки», – сказала старший дослідник IIHS Беккі Мюллер, яка керувала розробкою нової методики картографування та є співавтором дослідження Центру Вольпе.

«Якщо подальші дослідження підтвердять, що ці зміни відображають загальну зміну, це свідчитиме про те, що зниження видимості позашляховиків посилило вплив вищих автомобілів із тупим носом, що IIHS вже задокументував».