В Украине возросло количество ДТП с погибшими

По данным патрульной полиции, с января по апрель в Украине в результате ДТП погибли 815 человек, из них 31 ребенок, и было травмировано 8330 человек, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с аналогичным периодом 2024 количество ДТП с погибшими и/или травмированными увеличилось на 4% - до 6736 случаев.

Чаще всего в ДТП погибали из-за превышения безопасной скорости движения (438 человек).

Второй причиной, по количеству погибших, является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном (58 человек).

На третьем месте этой печальной статистики - переход пешеходов в неустановленном месте (48 человек).

По нынешней статистике наибольшее количество ДТП случается между 17 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница.