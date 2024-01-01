Укр
Ру

В Украине возросло количество ДТП с погибшими

С начала года в Украине в ДТП погибло более 800 человек. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Количество ДТП с погибшими выросло на 4% - Auto24

ФОТО: freepik.com|

ДТП с погибшими

Евгений Гудущан
logo21 мая, 13:20
logo0
logo0 мин

По данным патрульной полиции, с января по апрель в Украине в результате ДТП погибли 815 человек, из них 31 ребенок, и было травмировано 8330 человек, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Сколько людей погибает в ДТП: печальная статистика

По сравнению с аналогичным периодом 2024 количество ДТП с погибшими и/или травмированными увеличилось на 4% - до 6736 случаев.

  • Чаще всего в ДТП погибали из-за превышения безопасной скорости движения (438 человек).
  • Второй причиной, по количеству погибших, является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном (58 человек).
  • На третьем месте этой печальной статистики - переход пешеходов в неустановленном месте (48 человек).

По нынешней статистике наибольшее количество ДТП случается между 17 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница.

#Новости #Автособытие