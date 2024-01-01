Укр
Ру

В Україні зросла кількість ДТП з загиблими

З початку року в Україні у ДТП загинуло понад 800 людей. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Кількість ДТП з загиблими зросла на 4% - Auto24

ФОТО: freepik.com|

ДТП з загиблими

Євген Гудущан
logo21 травня, 13:20
logo0
logo0 хв

За даними патрульної поліції, з січня по квітень в Україні внаслідок ДТП загинули 815 осіб, з них 31 дитина, та було травмовано 8330 людей, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Скільки людей гине у ДТП: сумна статистика

Порівняно з аналогічним періодом 2024 р. кількість ДТП з загиблими та/або травмованими збільшилась на 4% - до 6736 випадків.

  • Найчастіше у ДТП гинули через перевищення безпечної швидкості руху (438 особи).
  • Другою причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном (58 осіб).
  • На третьому місці цієї сумної статистики - перехід пішоходів у невстановленому місці (48 осіб).

За цьогорічної статистики найбільша кількість ДТП трапляється між 17 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

#ДТП #Новини #Поліція #Автоподія