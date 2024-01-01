В Україні зросла кількість ДТП з загиблими

ФОТО: freepik.com|
ДТП з загиблими
Посилання скопійовано!
За даними патрульної поліції, з січня по квітень в Україні внаслідок ДТП загинули 815 осіб, з них 31 дитина, та було травмовано 8330 людей, повідомляє Укравтопром.
Читайте також: Скільки людей гине у ДТП: сумна статистика
Порівняно з аналогічним періодом 2024 р. кількість ДТП з загиблими та/або травмованими збільшилась на 4% - до 6736 випадків.
- Найчастіше у ДТП гинули через перевищення безпечної швидкості руху (438 особи).
- Другою причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном (58 осіб).
- На третьому місці цієї сумної статистики - перехід пішоходів у невстановленому місці (48 осіб).
За цьогорічної статистики найбільша кількість ДТП трапляється між 17 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.