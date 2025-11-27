В Верховной Раде готовят повышение штрафов для водителей

Верховная Рада приняла законопроект №12437, который вводит обязательные специальные паркоместа для водителей с детьми до трех лет. По словам председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк, документ упорядочивает правила парковки для родителей, пишет sud.ua.

Однако по мнению Елены Шуляк без обновленной системы ответственности любая разметка остается декоративной. Так что, ближайшее время от украинских депутатов можно ожидать принятия новых штрафов в привязке к заботе о родителях с детьми до трех лет. Вполне вероятно, что сумма штрафа за такое нарушение будет достигать 5100 гривен.

Проблемы с парковкой

В Киеве, несмотря на наличие 834 парковочных площадок и 84 952 платных мест, бесплатная парковка остается обыденностью. Департамент территориального контроля столицы отмечает, что причин проблемы много: недостаток платных мест, несоблюдение правил, нежелание платить за стоянку, а также неурегулированность правил, которой пользуются водители.

Проблема значительно выходит за пределы доступности паркомест для родителей с детьми, ведь общий дефицит парковок в Украине имеет структурный характер. Шуляк считает, что одним из решений может стать законопроект 10308, который вводит новые правила в управлении парковочным пространством.

Какой есть опыт

Напомним, что законопроект о внедрении системы камер контроля скорости также был "протянут" в украинском парламенте в 2018 году под видом заботы о парковке. Он позволил значительно увеличил доходы бюджета от штрафов за нарушение ПДД. При этом показатели аварийности и смертности на дорогах не претерпели значительных изменений.