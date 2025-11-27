У Верховній Раді готують підвищення штрафів для водіїв

Верховна Рада ухвалила законопроект №12437, який запроваджує обов’язкові спеціальні паркомісця для водіїв із дітьми до трьох років. За словами голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк, документ упорядковує правила паркування для батьків, пише sud.ua.

Проте на думку Олени Шуляк без оновленої системи відповідальності будь-яка розмітка залишається декоративною. Отже, найближчим часом від українських депутатів можна очікувати прийняття нових штрафів у прив’язці до турботи про батьків із дітьми до трьох років. Цілком ймовірно, що сума штрафу за таке порушення сягатиме 5100 гривень.

Проблеми з паркуванням

У Києві, попри наявність 834 паркувальних майданчиків та 84 952 платних місць, безоплатне паркування залишається буденністю. Департамент територіального контролю столиці зазначає, що причин проблеми багато: нестача платних місць, недотримання правил, небажання платити за стоянку, а також неврегульованість правил, якою користуються кермувальники.

Проблема значно виходить за межі доступності паркомісць для батьків з дітьми, адже загальний дефіцит парковок в Україні має структурний характер. Шуляк вважає, що одним із рішень може стати законопроект 10308, який вводить нові правила в управлінні паркувальним простором.

Який є досвід

Нагадаємо, що законопроект про впровадження системи камер контролю швидкості також був «протягнутий» в українському парламенті у 2018 році під виглядом турботи про паркування. Він дозволив значно збільшив доходи бюджету від штрафів за порушення ПДР. При цьому показники аварійності та смертності на дорогах не зазнали значних змін.