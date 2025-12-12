Вместо парковочных мест дальнобойщикам предложили штрафы: свежее ноу-хау в Чехии

Аргументы водителей грузовиков о том, что недостаточно парковочных мест, во внимание не принимаются, потому что нормативная база о дорожном движении четко отмечает – стоянка, отдых только в отведенных местах.

О нарушении ПДД именно на этой основе сообщил tydenikpolicie.cz, выложив для доказательной базы фотографии с ночного рейда. Проверка на соответствие действующим нормам парковки была проведена в ночь с нынешней среды на четверг.

Отдых на обочине слишком дорогой

Рейдовый надзор полицейские из автомагистрального департамента Велького Беранова и из отдела дорожного надзора Регионального управления полиции Высокочинской области осуществили на автодороге D1. Это – оживленная автомагистраль с активным круглосуточным трафиком.

Даже включенные габаритные огни припаркованных на обочинах фур на подступах к стоянкам и АЗС от штрафа не спасают. Фото: полиция Чехии

Патрульные обнаружили 22 фуры, водители которых остановили транспортные средства возле отведенных парковочных мест вопреки требованиям ПДД. По словам полицейских, в темное время суток на неосвещенных обочинах при низкой видимости, тумане и дожде, неподвижный грузовик является угрозой для других участников дорожного движения.

Все водители оплатили штраф на месте по процедуре получения ордера и были "выселены" с места, где они опасно припарковались. Правда, о размере штрафа не сообщается, хотя из открытых источников известно: за неправильную парковку в Чехии штраф варьируются в зависимости от места и тяжести нарушения, но обычно это около 1000 чешских крон (примерно 40 евро или почти 2000 гривен)

Штрафы не помогут

Кроме того, полицейские рассмотрели еще четыре нарушения правил дорожного движения, но они уже применялись запрета на обгон и неудовлетворительного технического состояния транспортного средства.

Дефицит мест отдыха заставляет водителей фур прижиматься к любому свободному месту вблизи стоянок, но кроме обочины дорога им ничего не предлагает. Фото: полиция Чехии

Проблему с парковочными площадками для отдыха водителей фур рейд не решил. И не решит. Штрафы не помогут перекрыть дефицит мест в зонах отдыха.

Дефицит паркомест за четверть века не преодолеть

По мнению экспертов проблема будет обостряться и дальше. По итогам недавнего отчета Европейской комиссии, дефицит парковочных мест оценивается примерно в 390 000. Об этом редакция Авто24 писала не так давно.

Наибольшие ночные скопления припаркованных фур наблюдаются на подступах к благоустроенным стоянкам, автозаправкам и придорожным кафе. Фото: полиция Чехии

Акции чешской полиции урегулировать стихийные места отдыха вдоль трасс усилением проверок грузовиков, припаркованных в несанкционированных местах, положительного результата не дадут, поскольку это просто финансовые репрессии водителей без малейшего намека на решение проблемы транспортной отрасли и логистики.