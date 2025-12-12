Замість паркувальних місць далекобійникам запропонували штрафи: свіже ноу-хау у Чехії

Аргументи водіїв вантажівок про те, що недостатньо паркувальних місць, до уваги не беруться, бо нормативна база про дорожній рух чітко зазначає – стоянка, відпочинок тільки у відведених місцях.

Про порушення ПДР саме на цій основі сповістив tydenikpolicie.cz, виклавши для доказової бази фотографії з нічного рейду. Перевірку на відповідність чинним нормам паркування було проведено у ніч з нинішньої середи на четвер.

Читайте також У Європі запрацював сервіс пошуку надійних стоянок для вантажівок

Відпочинок на узбіччі надто дорогий

Рейдовий нагляд поліцейські з автомагістрального департаменту Велького Беранова та з відділу дорожнього нагляду Регіонального управління поліції Високочинської області здійснили на автодорозі D1. Це – пожвавлена автомагістраль з активним цілодобовим трафіком.

Навіть увімкнені габаритні вогні припаркованих на узбіччях фур на підступах до стоянок та АЗС від штрафу не рятують. Фото: поліція Чехії

Патрульні виявили 22 фури, водії яких зупинили транспортні засоби біля відведених паркувальних місць всупереч вимогам ПДР. За словами поліцейських, в темну пору доби на неосвітлених узбіччях при низькій видимості, тумані та дощі, нерухома вантажівка є загрозою для інших учасників дорожнього руху.

Читайте також Як робот-евакуатор забирає автомобіль з забороненого місця парковки: відео

Усі водії сплатили штраф на місці за процедурою отримання ордера і були "виселені" з місця, де вони небезпечно припаркувалися. Щоправда, про розмір штрафу не повідомляється, хоча з відкритих джерел відомо: за неправильне паркування у Чехії штраф варіюються залежно від місця та тяжкості порушення, але зазвичай це близько 1000 чеських крон (приблизно 40 євро або майже 2000 гривень)

Штрафи не допоможуть

Крім того, поліцейські розглянули ще чотири порушення правил дорожнього руху, але вони вже застосовувалися заборони на обгін та незадовільного технічного стану транспортного засобу.

Дефіцит місць відпочинку змушує водіїв фур тулитися до будь-якого вільного місця поблизу стоянок, але окрім узбіччя дорога їм нічого не пропонує. Фото: поліція Чехії

Проблему з паркувальними майданчиками для відпочинку водіїв фур рейд не вирішив. Штрафи не допоможуть перекрити дефіцит місць у зонах відпочинку.

Читайте також Які автомобілі можуть стояти під новим знаком P+D

Дефіцит паркомісць за чверть століття не подолати

На думку експертів проблема буде загострюватися й далі. За підсумками недавнього звіту Європейської комісії, дефіцит паркувальних місць оцінюється приблизно в 390 000. Про це редакція Авто24 писала не так давно.

Найбільші нічні скупчення припаркованих фур спостерігаються на підступах до упорядкованих стоянок, автозаправок та придорожніх кафе. Фото: поліція Чехії

Акції чеської поліції врегулювати стихійні місця відпочинку обабіч трас посиленням перевірок вантажівок, припаркованих у несанкціонованих місцях, позитивного результату не дадуть, оскільки це просто фінансові репресії водіїв без найменшого натяку на розв'язання проблеми транспортної галузі та логістики.