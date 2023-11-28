За последние 10 лет наш мир был бы чище от выбросов углерода минимум на 30% из-за роста количества электромобилей, но этого не произошло - глобальный аппетит человечества к внедорожникам перечеркнул надежды.

Именно такой вывод сделали эксперты в новом отчете Глобальной инициативы по экономии топлива (GFEI). Сейчас внедорожники составляют 51% рынка новых автомобилей, а средний вес легковых автомобилей вырос до исторического максимума более 1,5 тонны.

Размер внедорожников также растет, площадь в среднем составляет около 4,2 кв. м. В выигрыше автопроизводители. Они получают огромную прибыль от внедорожников, продающихся по высокой цене, но имеющих пропорционально более низкую стоимость производства. Поэтому их производство и продажи растут.

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Электромобили, на которые приходится 15% мировых продаж новых автомобилей в 2022 году, потребляют в три-шесть раз меньше энергии на такое же расстояние пробега, что и полноприводные легковушки с ДВС. Рынки с высоким ростом в секторе электромобилей, включая Китай и Европу, наблюдали наибольшее годовое повышение энергоэффективности около 6%. В Северной Америке, где распространенность электромобилей на рынке ниже, зафиксирован годовой рост на 1,6%.

"Рост размеров транспортных средств является огромной проблемой, угрожающей многим аспектам устойчивой мобильности, от климата до безопасности на дороге. Размер автомобиля имеет значение - и в этом случае значение больше точно не означает лучше", — сказала заместитель директора экологической некоммерческой организации FIA Foundation Шейла Уотсон.

В группу "вредителей" также входят тяжелые электрические внедорожники. Они хотя и имеют нулевой уровень выбросов в выхлопной трубе, но требуют огромных аккумуляторов и энергии, не говоря уже о том, что они убивают больше пешеходов, чем любое другое транспортное средство.

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Для улучшения экологической ситуации эксперты GFEI призывают правительства установить ограничения на размер транспортных средств как с ДВС, так и гибридных и электрических. Нужно изменить тенденцию к внедорожникам и ускорить переход на меньшие электромобили.

Кстати, Париж предлагает одно из таких ограничений прямо сейчас. Там внедорожники вскоре будут вне закона.

Заместитель мэра города Дэвид Беллиард, который отвечает за общественное пространство и политику мобильности, уверен: "Внедорожники неуместны в городской среде. Здесь нет ни грунтовых троп, ни горных дорог ... Внедорожники в Париже абсолютно бесполезны. Они массивные и к тому же требуют слишком много ресурсов для производства".

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Авторы отчета рекомендуют внедрить более строгие экологические нормы и правила безопасности для транспортных средств, которые активно используются, таких как служебные автомобили, такси, государственные автопарки, а также услуги совместного использования автомобилей.

Одновременно эксперты призывают к увеличению инвестиций в возобновляемые источники энергии и отмене субсидий на ископаемое топливо. Также крайне важно регулирование минимального развертывания зарядных станций для электромобилей и финансовых инструментов, разработанных для облегчения доступа к электромобилям.