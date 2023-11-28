За останні 10 років наш світ був би чистішим від викидів вуглецю мінімум на 30% через зростання кількості електромобілів, але цього не сталося – глобальний апетит людства до позашляховиків перекреслив сподівання.

Саме такий висновок зробили експерти у новому звіті Глобальної ініціативи з економії пального (GFEI). Нині позашляховики становлять 51% ринку нових автомобілів, а середня вага легкових автомобілів зросла до історичного максимуму понад 1,5 тонни.

Розмір позашляховиків також зростає, площа в середньому становить близько 4,2 кв. метра. У виграші автовиробники. Вони отримують величезний прибуток від позашляховиків, що продаються за високою ціною, але мають пропорційно нижчу вартість виробництва. Тому їх виробництво і продаж зростають.

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Електромобілі, на які припадає 15% світових продажів нових автомобілів у 2022 році, споживають у три-шість разів менше енергії на ту ж відстань пробігу, що і повнопривідні легковики з ДВЗ. Ринки з високим зростанням у секторі електромобілів, включаючи Китай і Європу, спостерігали найбільше річне підвищення енергоефективності близько 6%. У Північній Америці, де поширеність електромобілів на ринку нижча, зафіксовано річне зростання на 1,6%.

"Зростання розмірів транспортних засобів є величезною проблемою, що загрожує багатьом аспектам стійкої мобільності, від клімату до безпеки на дорозі. Розмір автомобіля має значення — і в цьому випадку значення більше точно не означає краще", — сказала заступник директора екологічної некомерційної організації FIA Foundation Шейла Вотсон.

До групи "шкідників" також входять важкі електричні позашляховики. Вони хоча й мають нульовий рівень викидів у вихлопній трубі, але потребують величезних акумуляторів та енергії, не кажучи вже про те, що вони вбивають більше пішоходів, ніж будь-який інший транспортний засіб.

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Для покращення екологічної ситуації експерти GFEI закликають уряди встановити обмеження на розмір транспортних засобів як з ДВЗ, так і гібридних та електричних. Потрібно змінити тенденцію до позашляховиків і прискорити перехід на менші електромобілі.

До речі, Париж пропонує одне з таких обмежень прямо зараз. Там позашляховики невдовзі будуть поза законом.

Заступник мера міста Девід Белліард, який відповідає за громадський простір та політику мобільності, впевнений: "Позашляховики недоречні у міському середовищі. Тут немає ні ґрунтових стежок, ні гірських доріг… Позашляховики в Парижі абсолютно марні. Вони масивні і до того ж потребують надто багато ресурсів для виробництва".

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Автори звіту рекомендують впровадити суворіші екологічні норми та правила безпеки для транспортних засобів, які активно використовуються, таких як службові автомобілі, таксі, державні автопарки, а також послуги спільного використання автомобілів.

Одночасно експерти закликають до збільшення інвестицій у відновлювані джерела енергії та скасувати субсидії на викопне паливо. Також вкрай важливе регулювання мінімального розгортання зарядних станцій для електромобілів та фінансових інструментів, розроблених для полегшення доступу до електромобілів.