Водитель инсценировал кражу из собственной фуры, но его отпустили

Инцидент по вызову зафиксировала словацкая полиция. Сообщение поступило от румынского перевозчика. Как сообщает Polícia SR – Banskobystrický kraj, происшествие произошло в прошлый четверг.



Перевозчик оказался "кофеманом"

По акту обследования, составленного следователями, из припаркованной рядом АЗС возле села Ловинобаща фуры исчезло 576 кофемашин Philips. Вместе с поддонами они весили почти 5500 кг. По словам водителя, кража произошла пока водитель грузовика крепко спал.

Следователи осмотрели место преступления, криминалисты тщательно обыскали окружающую среду, место, закрепили следы и все задокументировала. Среди проведенных мероприятий взвесили сам грузовик – 15 226 кг.

Что "нарыли" детективы

Вот только водитель не мог подумать, что следователи в проверке дела начнут "копать глубже". Они не ограничились Словакией, связались с коллегами в Румынии. Они пересечение границы подтвердили, как и то, что фура действительно шла из Румынии.

Далее ее маршрут транзитом пролегал через Венгрию. Венгерские коллеги также заявили о прохождении фуры и даже добавили, что у Мошковец пункт весового контроля взвесил фуру. Результат показал примерно 16 000 кг.

Вообще сделать такую дырку в тенте легко, но столько возиться с коробками на поддонах и не привлечь внимание водителя в кабине или посторонних немного подозрительно. Фото: Polícia SR – Banskobystrický kraj

Арифметика водителя и полиции не совпала

Документально установлено, что сам автопоезд без груза имел ровно 15,2 тонны. Коробки с кофемашинами в документах весили упомянутые выше примерно 5,5 тонны. Поэтому должно было быть не менее 20 тонн.

Однако зафиксированный в венгерских документах вес четко указывал, что автопоезд в составе магистрального тягача и полуприцепа имел массу примерно 16 тонн. То есть по факту – пустой рейс.

Водитель, не зная о подробностях выяснений с румынскими и венгерскими органами полиции, стоял на своем: якобы весь маршрут из Румынии ехал с кофейными аппаратами.

Вот в таких коробках в коконах на поддонах должны были стоять кофемашины, что каким-то образом исчезли, даже не качнув фуру. Фото: Polícia SR – Banskobystrický kraj

Что сказал водитель, припертый фактами

Конечно, водителя, опросили еще несколько раз. Тот стоял не своем – грабеж произошел в Словакии. При осмотре салона полиция изъяла ножи с остатками синей краски. Именно такого цвета был тент кузова.

Припертый фактами и документальными доказательствами, румынский водитель признался, что ехал порожняком. На остановке возле АЗС порезал тент и лег спать. Алиби создал капитальное – порез обнаружил не он, а кто-то из водителей и разбудил его и он вот такое увидел – кража!

...И отругали пальчиком

Все выглядело правдоподобно. Однако сообразительность детективов оказалась на высоте. Быстро разобрались. Их профессионализму следует отдать должное.

Полицейские из Лученец посмеялись с неудачника-афериста, поругали и... отпустили, поскольку преступления на территории Словакии не было.

Водитель оказался дилетантом, даже синюю краску с тента на ноже не стер. Фото: Polícia SR – Banskobystrický kraj

Украинские водители также мастаки заработать

Правда, в отличие от румынского коллеги, украинскому водителю из Ковеля пришлось отвечать. Он два года назад украл не груз, а сам грузовик сразу же после того, как завершился контракт с владельцем.

По сообщению Волынской областной прокуратуры, водитель перегнал магистральный тягач MAN с полуприцепом во Львов и там успешно продал, нанеся владельцу ущерб на 1,3 миллиона гривен. Машину впоследствии нашли на Кировоградщине.