Водій інсценував крадіжку з власної фури, але його відпустили

Інцидент за викликом зафіксувала словацька поліція. Повідомлення надійшло від румунського перевізника. Як повідомляє Polícia SR – Banskobystrický kraj, подія сталася у минулий четвер.



Перевізник виявився "кавоманом"

За актом обстеження, складеного слідчими, з припаркованої поряд АЗС біля села Ловинобаща фури зникло 576 кавомашин Philips. Разом з піддонами вони важили майже 5500 кг. За словами водія, крадіжка сталася поки водій вантажівки міцно спав.

Слідчі оглянули на місце злочину, криміналісти ретельно обшукали довкілля, місце, закріпили сліди та все задокументувала. Серед проведених заходів зважили саму вантажівку – 15 226 кг.

Що "нарили" детективи

Ось тільки водій не міг подумати, що слідчі у перевірці справи почнуть "копати глибше". Вони не обмежилися Словаччиною, зв'язалися з колегами у Румунії. Вони перетин кордону підтвердили, як і те, що фура дійсно йшла з Румунії.

Далі її маршрут транзитом пролягав через Угорщину. Угорські колеги також заявили про проходження фури й навіть додали, що біля Мошковець пункт вагового контролю зважив фуру. Результат показав приблизно 16 000 кг.

Взагалі зробити таку дірку в тенті легко, але стільки вовтузитися з коробками на піддонах і не привернути увагу водія в кабіні чи сторонніх трохи підозріло. Фото: Polícia SR – Banskobystrický kraj

Арифметика водія і поліції не збіглася

Документально встановлено, що сам автопоїзд без вантажу мав рівно 15,2 тонни. Коробки з кавомашинами в документах важили згадані вище приблизно 5,5 тонни. Тож мало бути щонайменше 20 тонн.

Однак зафіксована в угорських документах вага чітко вказувала: автопоїзд у складі магістрального тягача та напівпричепа мав масу приблизно 16 тонн. Тобто за фактом – порожній рейс.

Водій, не знаючи про подробиці з'ясувань з румунськими та угорськими органами поліції, стояв на своєму: нібито увесь маршрут з Румунії їхав з кавовими апаратами.

Ось у таких коробках в коконах на піддонах мали стояти кавомашини, що якимось чином зникли, навіть не гойднувши фуру. Фото: Polícia SR – Banskobystrický kraj

Що сказав водій, припертий фактами

Звісно, водія, опитали ще кілька разів. Той стояв не своєму – грабунок стався у Словаччині. При огляді салону поліція вилучила ножі із залишками синьої фарби. Саме такого кольору був тент кузова.

Припертий фактами й документальними доказами, румунський водій зізнався, що їхав порожняком. На зупинці біля АЗС порізав тент і ліг спати. Алібі створив капітальне – поріз виявив не він, а хтось з водіїв та розбудив його і він ось таке побачив - крадіжка!

…І посварили пальчиком

Все виглядало правдоподібно. Однак кмітливість детективів виявилася на висоті. Швидко розібралися. Їх професіоналізму слід віддати належне.

Поліцейські з Лученець посміялися з невдахи-афериста, посварили і… відпустили, оскільки злочину на території Словаччини не було.

Водій виявився дилетантом, навіть синю фарбу з тенту на ножі не стер. Фото: Polícia SR – Banskobystrický kraj

Українські водії також мастаки заробити

Щоправда, на відміну від румунського колеги, українському водієві з Ковеля довелося відповідати. Він два роки тому вкрав не вантаж, а саму вантажівку відразу ж після того, як завершився контракт з власником.

За повідомленням Волинської обласної прокуратури, водій перегнав магістральний тягач MAN з напівпричепом до Львова й там успішно продав, завдавши власнику шкоди на 1,3 мільйона гривень. Машину згодом знайшли на Кіровоградщині.