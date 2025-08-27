Водители пожилого возраста смогут проверять свое здоровье перед поездкой за рулем

Установлено, что кроме проблем с памятью, в пожилом возрасте ухудшается пространственное восприятие и концентрация внимания. Этот фактор напрямую влияет на вождение, что и заставило ученых взяться за разработку.

Как пишет err.ee, проект находится на стадии разработки и поиска финансирования. Создаваемое приложение позволит пожилым людям самостоятельно перед поездкой проверять свое состояние. В первую очередь – внимание, пространственное восприятие и скорость реакции.

Доктор медицины Яак Ару в программе Vikerhommik подчеркнул, что аварии с участием молодых водителей чаще всего связаны с превышением скорости, алкоголем и наркотиками, а у пожилых людей – с рассеянным вниманием и ухудшением пространственного и временного восприятия.

"Важно обращать внимание не только на количество ДТП, но и на их причины. Пожилой водитель может не заметить автомобиль, стоящий впереди, или на парковке наехать на детскую коляску. Здесь дело не в навыках, а в восприятии", – объяснил Ару.

При этом ученый добавил, что нельзя полностью возлагать ответственность на семейных врачей или Департамент транспорта, поскольку они имеют ограниченные ресурсы. Даже действующего в Эстонии правила, согласно которому пожилые водители должны каждые пять лет проходить проверку состояния здоровья, может быть недостаточно.

"В конце концов каждый сам должен оценивать, может ли он сегодня сесть за руль", – подчеркнул он.

Именно для самоконтроля разрабатывается приложение. Яак Ару вместе с командой стремится его сделать простым в пользовании. Кроме Ару, в группу разработчиков входят студент-психолог, эксперт по искусственному интеллекту и опытный ИТ-специалист. Разработчики также изучают подобные тесты, используемые в Англии, Швеции и Швейцарии.

Для анализа состояния готовности могут использоваться присутствующие в машине экран или телефон, на котором водитель может пройти несколько простых тестов. Например, сможет ли он оценить продолжительность сигналов или скорость движения автомобилей. Это поможет понять, готов ли человек сегодня сесть за руль.

Люди должны охотно пользоваться подобным приложением. Он будет хорошим помощником не только пожилым людям, но и любому, в т.ч. молодым. Для совершенства приложения ученые обратились к тестам, используемых в Англии, Швеции и Швейцарии.

"Старые люди часто более педантичны в соблюдении правил, чем молодые. Если они поймут, что это снижает риск аварий и делает их самих и других более защищенными, то почему бы и нет?" – добавляет ученый.

По его словам, встречаются и упрямые водители, которые не хотят отказываться от вождения, даже несмотря на запрет врачей. Здесь уже никакое приложение не поможет, поскольку такой тип людей сложно заставить, но общество должно обсуждать эту тему, а родственники – быть готовыми вмешаться.

Ученый отмечает, что программа не изменит мир, но она может существенно улучшить жизнь пожилых людей и снизить риски на дорогах для всех участников дорожного движения.