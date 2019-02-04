Немецкий автогигант, по примеру Tesla, может открыть патенты на свою модульную платформу для электромобилей VW МЭВ. Хотя и не для всех.

В 2014 году Илон Маск объявил о том, что патенты его компании на электромобили будут в свободном доступе, чтобы другие автопроизводители могли их использовать и, таким образом, ускорить электро-революцию. Компания Volkswagen понимает принцип “открытой информации” немного иначе.

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В интервью немецкому изданию Tagesspiegel директор по развитию Volkswagen Майкл Йост сделал заявление о том, что компания ведет переговоры с несколькими крупными автопроизводителями по поводу возможности использования фирменной электромобильной платформы VW МЭВ.

С какими автопроизводителями немецкий концерн ведет переговоры – не сообщается. Однако, наиболее вероятными являются Ford, с которым немцы недавно создали глобальный альянс, или же одна из китайских компаний.

Напомним, платформа Volkswagen МЭВ для электрокаров пока не используется ни на одном серийном электрокаре марки. Первым должен стать Volkswagen ID, премьера которого ожидается в последнем квартале этого года.

До 2023 года компания планирует выпустить около 50 моделей электромобилей, а в 2025 году обещает начать продажи компактного электро-кроссовера стоимостью до 20 тысяч евро.

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