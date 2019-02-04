Німецький автогігант, за прикладом Tesla, може відкрити патенти на свою модульну платформу для електромобілів VW MEB. Хоча й не для всіх.

У 2014 році Ілон Маск оголосив про те, що патенти його компанії на електромобілі будуть у вільному доступі, аби інші автовиробники могли їх використовувати і, таким чином, прискорити електро-революцію. Компанія Volkswagen розуміє принцип “відкритої інформації” трохи інакше.

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В інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel, директор з розвитку Volkswagen Майкл Йост зробив заяву про те, що компанія веде переговори з кількома великими автовиробниками з приводу можливості використання фірмової електромобільної платформи VW MEB.

З якими саме автовиробниками німецький концерн веде перемовини – не повідомляється. Однак, найбільш вірогідними є Ford, з яким німці нещодавно створили глобальний альянс, або ж одна з китайських компаній.

Нагадаємо, платформа Volkswagen MEB для електрокарів поки що не використовується на жодному серійному електрокарі марки. Першим має стати Volkswagen ID, прем’єра якого очікується в останньому кварталі цього року.

До 2023 року компанія планує випустити близько 50 моделей електромобілів, а в 2025 році обіцяє почати продажі компактного електро-кроссовера вартістю до 20 тисяч євро.

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