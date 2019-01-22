По размерам это почти Passat.
Новинка носит название Volkswagen Sagitar и предназначена исключительно для китайского рынка.
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Визуально Sagitar практически не отличается от короткобазной Jetta нового поколения. А по длине колесной базы лишь на 60 мм короче европейский Passat. Остальные габариты Sagitar полностью совпадают с размерами "Пассат".
Sagitar оснащается одним из двух бензиновых моторов на выбор: 1,2-литровым мощностью в 115 л.с. или же 1,4-литровым на 150 сил. Моторы сочетаются с 5-ступенчатой “механикой” или 7-позиционным “автоматом” DSG.
Фото: новый Volkswagen Sagitar для Китая / Volkswagen
Производство Volkswagen Sagitar уже стартовало на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Китае. Старт продаж новинки намечен на март. Стоимость и комплектации будут объявлены позже.
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