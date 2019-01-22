За розмірами це майже Passat.

Новинка носить назву Volkswagen Sagitar і призначена виключно для китайського ринку.

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Візуально Sagitar практично не відрізняється від короткобазної Jetta нового покоління. А за довжиною колісної бази лише на 60 мм коротша за європейський Passat. Решта габаритів Sagitar повністю співпадає з розмірами “Пассат”.

Sagitar оснащується одним з двох бензинових моторів на вибір: 1,2-літровим потужністю у 115 к.с. або ж 1,4-літровим на 150 сил. Мотори поєднуються з 5-ступінчатою “механікою” або 7-позиційним “автоматом” DSG.



Фото: новий Volkswagen Sagitar для Китаю / Volkswagen

Виробництво Volkswagen Sagitar вже стартувало на спільному підприємстві FAW-Volkswagen у Китаї. Старт продажів новинки намічений на березень. Вартість і комплектації будуть оголошені пізніше.

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