Паренек захотел почувствовать скорость в своих руках и подался на автобан, где ездил без превышения скорости.

Очень самостоятельный мальчик из Германии оказался хорошим и вежливым водителем, хотя и нарушал закон, разъезжая без водительских прав на машине своей матери.

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Случаи, когда дети угоняют родительские автомобили, чтобы “просто покататься ночью”, далеко не редкость. Непослушные детки бывают совсем маленькими или почти взрослыми, но обязательно попадают в беду из-за своей выходки. Случай в Германии оказался нестандартным.

Восьмилетний мальчик из города Зост в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, украл мамин Volkswagen Golf с автоматической коробкой передач и поехал на автобан. Там он разогнался до 140 км/ч, но вовремя понял, что может не справиться с автомобилем на высокой скорости. После этого он остановил автомобиль, включил аварийную сигнализацию и даже выставил треугольный знак аварийной остановки, четко придерживаясь требований ПДД.

До автобана он также добрался без единого нарушения – ничего не сбил, на красный свет останавливался, уступал дорогу, где было нужно. Мог бы спокойно вернуться домой незамеченным, но его мать уже обнаружила пропажу и позвонила в полицию. Копы быстро нашли машину и поймали мальчика во время остановки на автобане.

К счастью, в этом происшествии никто не пострадал, машина также осталась невредимой. Женщина рассказала местному телеканалу, что ее сын увлекается картингом и бамперными машинками и даже имеет опыт управления настоящим автомобилем на закрытой территории.

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