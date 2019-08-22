Хлопчинка захотів відчути шидкість у своїх руках і подався на автобан, де розігнався до максимально дозволеної швидкості.

Дуже самостійний хлопчик з Німеччини виявився вправним і чемним водієм, хоча й порушував закон, роз’їжджаючи без водійських прав на машині своєї матері.

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Випадки, коли діти викрадають батьківські автомобілі аби “просто покататися вночі”, далеко не рідкість. Неслухи бувають зовсім малими чи майже дорослими, але обов’язково втрапляють в халепу, через свою витівку. Випадок, що трапився в Німеччині, виявився нестандартним.

Восьмирічний хлопчик з міста Зоест, федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, поцупив мамин Volkswagen Golf з автоматичною коробкою передач та поїхав на автобан. Там він розігнався до 140 км/год, але вчасно збагнув, що може не впоратись з автомобілем на високій швидкості. Після цього він зупинив автомобіль, увімкнув аварійну сигналізацію і навіть виставив трикутний знак аварійної зупинки, чітко дотримуючись вимог ПДР.

До автобану він також дістався без жодного порушення – нічого не збив, на червоне світло зупинявся, поступався дорогою, де було потрібно. Міг би спокійно повернутись додому непоміченим, але його мати вже виявила пропажу і зателефонувала до поліції. Копи швидко знайшли машину і заскочили малого під час зупинки на автобані.



На щастя, в цій пригоді ніхто не постраждав, машина також залишилася неушкодженою. Жінка розповіла місцевому телеканалу, що її син захоплюється картингом і бамперними машинками і навіть має досвід управління справжнім автомобілем на закритій території.

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