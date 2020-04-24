Визуальная концепция создана британским порталом Аutocar на основе машины, показанной на тайной презентации для избранных журналистов. Пока он известен под именем Pura Vision SUV.

Компания Automobili Pininfarina планировала презентовать публике свой кроссовер в виде концепта на Конкурсе элегантности в Пеббл Бич, однако мероприятие было отменено, из-за коронавируса. И журналистам британского портала Autocar было разрешено бросить взгляд на концепт, после чего и был создан этот рендер.

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Утверждается, что Pura Vision – не кроссовер в "классическом" смысле этого слова, то есть не SUV. Сами итальянцы называют его Sustainable Luxury Vehicle (SLUV) – "будущим люксовых кроссоверов". Главная особенность такого некросовера – его высота, и формы, ближе к приподнятым Grand Tourer, как утверждают британцы. Другими словами – даже с четырьмя дверями кроссовер будет выглядеть, как высокое купе. Именно так и изобразил машину художник: длинный капот, наклоненное под очень острым углом лобовое стекло и длинная покатая крыша, полностью стеклянная.

Первоначальные планы Pininfarina предусматривали использование для Pura Vision платформы-скейтборда от стартапа Rivian, однако позже от этой идеи почему-то отказались, заявив, что SLUV иметь то же шасси, что и гиперкар Battista. Но будет значительно, значительно доступнее чем первенец марки.

Вряд ли некросовер Pininfarina получит и силовую установку Battista – 1900-сильную электрическую систему на четырех моторах, заимствованную у хорватской фирмы Rimac, но это обязательно должно быть что-то очень мощное и электрическое. Британцы утверждают, что новинка Pininfarina появится на рынке в 2022 году с ценником около 300 тысяч евро, который позволит составить конкуренцию Ferrari Purosangue

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