Візуальна концепція створена британським порталом Аutocar на основі машини, показаної на таємній презентації для обраних журналістів. Поки що він відомий під іменем Pura Vision SUV.

Компанія Automobili Pininfarina планувала презентувати публіці свій кросовер у вигляді концепта на Конкурсі елегантності в Пеббл Біч, однак захід був скасований, через коронавірус. Та журналістам британського портала Autocar було дозволено кинути погляд на концепт, після чого і був створений цей рендер.

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Стверджується, що Pura Vision – не кросовер у “класичному” значенні цього слова, тобто не SUV. Самі італійці називають його Sustainable Luxury Vehicle (SLUV) – “майбутнім люксових кросоверів”. Головна особливість такого некросовера – його висота, та форми, ближчі до припіднятого Grand Tourer, як стверджують британці. Іншими словами – навіть з чотирма дверима кросовер виглядатиме, як високе купе. Саме так і зобразив машину художник: довгий капот, нахилене під дуже гострим кутом лобове скло і довгий похилий дах, повністю скляний.

Початкові плани Pininfarina передбачали використання для Pura Vision платформи-скейтборду від стартапу Rivian, однак пізніше від цієї ідеї чомусь відмовились, заявивши, що SLUV матиме те ж шасі, що й гіперкар Battista. Але буде значно, значно доступнішим за первістка марки.

Навряд чи некросовер Pininfarina отримає і силову установку Battista – 1900-сильну електричну систему на чотирьох моторах, запозичену в хорватської фірми Rimac, але це обов’язково має бути щось дуже потужне і електричне. Британці стверджують, що новинка Pininfarina з’явиться на ринку в 2022 році з цінником близько 300 тисяч євро, який дозволить скласти конкуренцію Ferrari Purosangue

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