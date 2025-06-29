Xiaomi YU7 имеет ужасные тормоза: фото

Как рассказывает CarNewsChina, во время медиа-теста, организованного Dongchedi на трассе V1 в Тяньцзине, у электрического кроссовера Xiaomi YU7 Max загорелись тормоза. После нескольких кругов на высокой скорости температура диска превысила 619°C. Подобную проблему также имел седан SU7.

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Водитель безопасно заехал на пит-лейн, предотвратив дальнейшие повреждения. Этот инцидент свидетельствует, что тормозные системы высокопроизводительных электромобилей, разработаны преимущественно для ежедневного вождения, имеют трудности на треке. Xiaomi подтвердила инцидент.

Техногигант переложил ответственность на водителя, отметив, что автомобиль не прошел круг для охлаждения тормозов после быстрого круга на треке, что в последствии привело к перегреву тормозной системы. По словам Xiaomi, пожар возник из-за органических соединений в тормозных колодах, которые могут вспыхнуть на короткое время при воздействии температур более 600°C.

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Однако, компания отметила, что, несмотря на пламя, тормозная система оставалась полностью функциональной, без потери производительности или сбоев безопасности. Автопроизводитель также добавил, что водитель не активировал “главный режим” для рекуперативного торможения, который уменьшает механическую нагрузку на тормозные диски.

Xiaomi предупредила водителей, что ее серийные автомобили не предназначены для езды на треке в стандартной конфигурации. Новый Xiaomi YU7 стал настоящим бестселлером в Китае всего через час после дебюта - компания сообщила о 289 000 заказов в течение часа после запуска и 240 000 заблокированных заказов в течение первых 18 часов, что фактически исчерпало ее производственные мощности до начала 2027 года.