Xiaomi YU7 має жахливі гальма: фото

Як розповідає CarNewsChina, під час медіа-тесту, організованого Dongchedi на трасі V1 у Тяньцзіні, в електричного кросовера Xiaomi YU7 Max загорілись гальма. Після кількох кіл на високій швидкості температура диску перевищила 619°C. Подібну проблему також мав седан SU7.

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Водій безпечно заїхав на піт-лейн, запобігши подальшим пошкодженням. Цей інцидент свідчить, що гальмівні системи високопродуктивних електромобілів, розроблені переважно для щоденного водіння, мають труднощі на треку. Xiaomi підтвердила інцидент.

Техногігант переклав відповідальність на водія, зазначивши, що автомобіль не пройшов коло для охолодження гальм після швидкого кола на треку, що в наслідку призвело до перегріву гальмівної системи. За словами Xiaomi, пожежа виникла через органічні сполуки в гальмівних колодах, котрі можуть спалахнути на короткий час при впливі температур понад 600°C.

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Однак, компанія наголосила, що, попри полум'я, гальмівна система залишалася повністю функціональною, без втрати продуктивності чи збоїв безпеки. Автовиробник також додав, що водій не активував “головний режим” для рекуперативного гальмування, котрий зменшує механічне навантаження на гальмівні диски.

Xiaomi попередила водіїв, що її серійні автомобілі не призначені для їзди на треку в стандартній конфігурації. Новий Xiaomi YU7 став справжнім бестселером в Китаї лише за годину після дебюту - компанія повідомила про 289 000 замовлень протягом години після запуску та 240 000 заблокованих замовлень протягом перших 18 годин, що фактично вичерпало її виробничі потужності до початку 2027 року.