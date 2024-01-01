Yutong Bus теперь возьмется еще и за скандинавский рынок электробусов

Перед этим он провел предварительное тестирование своего электротранспорта U12 в Норвегии и E18Pro в Казахстане, которые также признаны успешными. О ходе полярных испытаний производитель сообщает на своем сайте.

Правда, о торговом господстве на рынках всех климатических зон там не говорится, это лишь предположение из широкой географии испытания техники в различных температурных режимах, начиная от жары и заканчивая трескучими морозами. Так вот, в зоне холода на финских дорогах автобус Yutong T15E продемонстрировал чрезвычайную производительность батареи и запас хода.

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В Финляндии T15E хорошо чувствовал себя на обледенелой дороге при температуре, которая падала до -20°C и ниже. Пассажирская машина туристического класса и междугородних маршрутов успешно прошла серию испытаний, направленных на исследование полного потенциала его безопасности, энергоэффективности, запаса хода, прохождения поворотов и подъема. Тестирование во многих случаях проходило в экстремальных условиях.

Фото: Yutong Bus

Начиная с Оулу до Рованиеми, T15E успешно преодолел 250-километровый участок извилистых, заснеженных дорог, тщательно проверяя управление энергией и производительность EV в сложных условиях. Во время 2,5-часовой езды T15E продемонстрировал исключительные возможности в эффективности батареи, стабильности, подъеме на холм и прохождении поворотов.

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Представители СМИ Юхо Аксели Кяки и Том Александр Терьесен высоко оценили точное управление и роскошное ходовое качество автомобиля, которые еще больше повысили благодаря современным сиденьям с подвеской и элегантному внутреннему освещению.

Во втором тесте, который охватывал 609,8-километровый маршрут от Оулу до Хельсинки, T15E завершил путешествие также при температуре -20 ° C с падением уровня заряда от полного до двух процентов и потреблением энергии только 0,94 кВт-ч / км. Это еще раз подтвердило его способность работать в суровых зимних условиях.

"Путем тщательных испытаний в арктических ледовых и снежных условиях Yutong T15E доказал свою способность поддерживать стабильную производительность на максимальном расстоянии в экстремально холодной среде. Запас более 600 километров удовлетворяет разнообразные потребности междугородних туристических услуг премиум-класса", – прокомментировал Виктор Ван, инженер по производству Yutong Bus.

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Проверенная производительность T15E подкреплена передовыми технологиями. Его батарея нового поколения с высокой плотностью энергии емкостью 630 кВт-ч сочетается с передовой системой управления жидкостным охлаждением и нагревом, что оптимизирует эффективность при низких температурах.

Фото: Yutong Bus

Синхронный двигатель с постоянным магнитом достигает максимального КПД до 97,5%, а такие функции, как собственно разработанная Yutong эффективная рекуперация энергии торможения и система переменного тока с низкотемпературной тепловой помпой, еще больше повышают энергосбережение и эксплуатационную надежность.

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Автобус оснащен возможностями быстрой зарядки на уровне мегаватт, T15E поддерживает полную зарядку всего за один час и совместим с основными зарядными станциями по всей Европе, обеспечивая максимальное удобство для операторов.

Фото: Yutong Bus

Не забыли разработчики об усовершенствованных системах безопасности, включая электронную систему торможения (EBS), электронную программу стабилизации (ESP) и систему предупреждения о выезде из полосы движения (LDWS). Это еще больше усиливает надежность и эффективность пассажирских перевозок на дальние расстояния.