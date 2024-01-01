Yutong Bus тепер візьметься ще й за скандинавський ринок електробусів

Перед цим він провів попереднє тестування свого електротранспорту U12 в Норвегії та E18Pro в Казахстані, які також визнано успішними. Про хід полярних випробувань виробник повідомляє на своєму сайті.

Щоправда, про торгове панування на ринках усіх кліматичних зон там не йдеться, це лише припущення з широкої географії випробування техніки в різних температурних режимах, починаючи від спеки й закінчуючи тріскучими морозами. Отож в зоні холоду на фінських дорогах автобус Yutong T15E продемонстрував надзвичайну продуктивність батареї та запас ходу.

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У Фінляндії T15E гарно почувався на зледенілій дорозі за температури, що падала до -20°C і нижче. Пасажирська машина туристичного класу та міжміських маршрутів успішно пройшла серію випробувань, спрямованих на дослідження повного потенціалу його безпеки, енергоефективності, запасу ходу, проходження поворотів і підйому. Тестування в багатьох випадках проходило в екстремальних умовах.

Фото: Yutong Bus

Починаючи з Оулу до Рованіємі, T15E успішно подолав 250-кілометрову ділянку звивистих, засніжених доріг, ретельно перевіряючи управління енергією та продуктивність EV у складних умовах. Під час 2,5-годинної їзди T15E продемонстрував виняткові можливості в ефективності батареї, стабільності, підйомі на пагорб і проходженні поворотів.

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Представники ЗМІ Юхо Акселі Кякі та Том Александр Тер'єсен високо оцінили точне керування та розкішну ходову якість автомобіля, які ще більше підвищили завдяки найсучаснішим сидінням з підвіскою та елегантному внутрішньому освітленню.

У другому тесті, який охоплював 609,8-кілометровий маршрут від Оулу до Гельсінкі, T15E завершив подорож також за температури -20°C із падінням рівня заряду від повного до двох відсотків і споживанням енергії лише 0,94 кВт-год/км. Це що ще раз підтвердило його здатність працювати в суворих зимових умовах.

"Шляхом ретельних випробувань в арктичних льодових і снігових умовах Yutong T15E довів свою здатність підтримувати стабільну продуктивність на максимальній відстані в екстремально холодному середовищі. Запас понад 600 кілометрів задовольняє різноманітні потреби міжміських туристичних послуг преміум-класу", – прокоментував Віктор Ван, інженер із виробництва Yutong Bus.

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Перевірена продуктивність T15E підкріплена передовими технологіями. Його батарея нового покоління з високою щільністю енергії місткістю 630 кВт-год поєднується з передовою системою керування рідинним охолодженням і нагріванням, що оптимізує ефективність за низьких температур.

Фото: Yutong Bus

Синхронний двигун із постійним магнітом досягає максимального ККД до 97,5%, а такі функції, як власно розроблена Yutong ефективна рекуперація енергії гальмування та система змінного струму з низькотемпературною тепловою помпою, ще більше підвищують енергоощадження та експлуатаційну надійність.

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Автобус оснащений можливостями швидкої зарядки на рівні мегават, T15E підтримує повну зарядку всього за одну годину та сумісний з основними зарядними станціями по всій Європі, забезпечуючи максимальну зручність для операторів.

Фото: Yutong Bus

Не забули розробники про удосконалені системи безпеки, включаючи електронну систему гальмування (EBS), електронну програму стабілізації (ESP) і систему попередження про виїзд зі смуги руху (LDWS). Це ще більше підсилює надійність і ефективність пасажирських перевезень на далекі відстані.