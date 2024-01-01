За использование кондиционера водителей начали штрафовать

Неосведомленный платит чаще

Атрибут летнего комфорта в салоне автомобиля на законном основании может стать причиной наложения штрафа на водителя именно за неправильное использование. Чаще всего в этом неприятном инциденте, как пишет рейтинговое издание moto.pl, на штраф нарываются автовладельцы, которые невнимательно изучали ПДД.

Практика показывает неосведомленность многих водителей, которые даже не осознают, что их могут оштрафовать за использование кондиционера в автомобиле. А правило простое: только в одном конкретном случае этот атрибут запрещается включать.

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Итак, использование кондиционера может привести к штрафу только в одной конкретной ситуации – запрещается охлаждать салон, когда автомобиль не в пути. Если проще, то на городской стоянке.

Типичная картина знакома каждому автовладельцу. Представим ситуацию, когда мы возвращаемся с покупками к своему автомобилю, что в жаркий день несколько часов стоит на стоянке. В таком случае многие водители включают кондиционер и ждут, пока температура в салоне автомобиля снизится.

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Вот этого делать не стоит, поскольку это и есть то единственное обстоятельство запрета: использование кондиционера во время стоянки может обернуться штрафом. Правовым основанием является ст. 60 Правил дорожного движения.

Таким образом, система для охлаждения воздуха внутри автомобиля и поддержания оптимальной температуры внутри становится причиной фискальных санкций. Это автоматически переводит малоосведомленных водителей в статус нарушителя ПДД.

Сколько стоит запрещенный комфорт

Правила дорожного движения Польши интегрированы в общеевропейские требования. Там четко прописано, что водителю запрещается использовать транспортное средство способом, который создает неудобства вследствие чрезмерных выбросов выхлопных газов в окружающую среду или чрезмерного шума.

Это связано с тем, что в подавляющем большинстве автомобилей работа кондиционера зависит от работы двигателя. Если это требование игнорировать, то штраф прилетит. В Польше штраф может достигать 300 злотых. Если конвертировать в более знакомую валюту, то это 3 071 гривна или 70 евро.

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Такой штраф призван компенсировать экологическому ведомству необоснованные чрезмерные выбросы выхлопных газов или шум, создаваемый автомобилем. Однако в этой ситуации есть приятная новость – штрафные баллы за такое правонарушение не начисляются.

Бывалые водители советуют не подвергать себя штрафу и уменьшить температуру в салоне простым и эффективным способом – нужно лишь опустить все окна и, не включая кондиционер, проехать несколько метров, чтобы воздух в салоне автомобиля заменился свежим. Затем окна закрыть и включить уже в движении кондиционер.

Кого точно не будут штрафовать

Есть группа водителей, которые могут игнорировать упомянутую выше ст. 60 Правил дорожного движения. Включенный на стоянке кондиционер им не грозит таким штрафом.

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Исключение касается владельцев электромобилей и гибридов. Им не стоит беспокоиться о репрессивных мерах за включенный кондиционер на стоянке у того же маркета или на людной улице.

Причина проста. В этих типах транспортных средств кондиционер включается дополнительным электродвигателем, который не вызывает выбросов выхлопных газов и не создает раздражающего шума, чего не скажешь об автомобилях с двигателем внутреннего сгорания.