За використання кондиціонера водіїв почали штрафувати

Необізнаний платить частіше

Атрибут літнього комфорту в салоні автомобіля на законній підставі може стати причиною накладення штрафу на водія саме за неправильне використання. Найчастіше в цьому неприємному інциденті, як пише рейтингове видання moto.pl, на штраф нариваються автовласники, які неуважно вивчали ПДР.

Практика показує необізнаність багатьох водіїв, котрі навіть не усвідомлюють, що їх можуть оштрафувати за використання кондиціонера в автомобілі. А правило просте: тільки в одному конкретному випадку цей атрибут забороняється вмикати.

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Отож, використання кондиціонера може призвести до штрафу лише в одній конкретній ситуації – забороняється охолоджувати салон, коли автомобіль не в дорозі. Якщо простіше, то на міській стоянці.

Типова картина знайома кожному автовласнику. Уявімо ситуацію, коли ми повертаємося з покупками до свого автомобіля, що у спекотний день кілька годин стоїть на стоянці. У такому випадку багато водіїв включають кондиціонер і чекають, поки температура в салоні автомобіля знизиться.

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Ось цього робити не варто, оскільки це і є та єдина обставина заборони: використання кондиціонера під час стоянки може обернутися штрафом. Правовою підставою є ст. 60 Правил дорожнього руху.

Таким чином, система для охолодження повітря всередині автомобіля і підтримки оптимальної температури всередині стає причиною фіскальних санкцій. Це автоматично переводить малообізнаних водіїв у статус порушника ПДР.

Скільки коштує заборонений комфорт

Правила дорожнього руху Польщі інтегровані в загальноєвропейські вимоги. Там чітко прописано, що водієві забороняється використовувати транспортний засіб у спосіб, який створює незручності внаслідок надмірних викидів вихлопних газів у навколишнє середовище або надмірного шуму.

Це пов'язано з тим, що у переважній більшості автомобілів робота кондиціонера залежить від роботи двигуна. Якщо цю вимогу ігнорувати, то штраф прилетить. У Польщі штраф може досягати 300 злотих. Якщо конвертувати в більш знайому валюту, то це 3 071 гривня або 70 євро.

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Такий штраф покликаний компенсувати екологічному відомству необґрунтовані надмірні викиди вихлопних газів або шум, що створює автомобіль. Однак в цій ситуації є приємна новина – штрафні бали за таке правопорушення не нараховуються.

Бувалі водії радять не наражати себе на штраф і зменшити температуру в салоні найпростішим та найефективнішим способом – потрібно лише опустити всі вікна і, не вмикаючи кондиціонер, проїхати кілька метрів, щоб повітря в салоні автомобіля замінилося свіжим. Потім вікна зачинити та увімкнути вже в русі кондиціонер.

Кого точно не штрафуватимуть

Є група водіїв, котрі можуть ігнорувати згадану вище ст. 60 Правил дорожнього руху. Увімкнений на стоянці кондиціонер їм не загрожує таким штрафом.

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Виняток стосується власників електромобілів та гібридів. Їм не варто турбуватися щодо репресивних заходів за увімкнений кондиціонер на стоянці біля того ж маркету чи на людній вулиці.

Причина проста. У цих типах транспортних засобів кондиціонер включається додатковим електродвигуном, який не викликає викидів вихлопних газів і не створює дратівливого шуму, чого не скажеш про автомобілі з двигуном внутрішнього згорання.