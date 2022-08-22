Когда-то это было почти непременным пунктом доукомплектации легкового автомобиля – крепкий металлический щит, прикрывающий снизу двигатель и коробку передач. Но в последние годы популярность этого дополнительного оборудования упала. Не зря ли?

Защита двигателя, защита картера, нижняя защита – под такими названиями автовладельцам предлагают металлический экран, прикрывающий моторный отсек со стороны дороги. Отметим здесь же, что часто этот экран оказывается уже вторым, дублирующим штатный щит из прочного пластика. Правда, функции у них несколько разные: пластиковый "заводской" экран защищает от пыли и завихрений воздуха, а металлический - от ударов о неровности дорог.

Надо честно признать, что благодаря стремлению к лучшей аэродинамике у современных автомобилей нет деталей, выступающих вниз. И картеры агрегатов – не самые низкие точки.

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Почему защита картера така дорогая

Дополнительная защита производится индивидуально для каждой модели. Ее контуры, пространственная форма и крепеж подогнаны под геометрию автомобиля – расположение двигателя, деталей подвески колес, силовых элементов кузова. В металле делают отверстия или лючки для доступа к пробке слива масла и к фильтру, а также вентиляционные окна, работающие при движении автомобиля в соответствии со схемой организации потоков в его подкапотном пространстве.

Дополнительная защита может быть стальной (толщина 2 – 4 мм), дюралюминиевой (5 мм) и композитной – из армированного пластика. Почти эксклюзив – нержавейка (от 2 мм).

Особое внимание у качественной защиты уделено креплениям. Иногда их называют амортизаторами – элементами, которые должным образом сминаются при ударе определенной силы. Это сделано для того, чтобы при ударе щитом в дорогу не пострадали важные детали кузова: всю энергию удара принимают на себя эти амортизаторы

Реальные преимущества защиты картера

Защищает поддон двигателя (иногда и коробки передач) от разрушения при наезде на края выбоин, камни, пни, ледяные глыбы и т.д.

Защищает элементы ходовой части и выхлопа от повреждений (частично и не всегда) благодаря эффекту санок – экран может сработать как большая лыжа.

Служит дополнительной защитой от пыли и грязи – на машинах, где нет штатного пластикового экрана-пыльника.

Чтобы не снимать защиту двигателя при каждом ТО, в металле предусматривают лючки для слива масла и доступа к фильтру.

Недостатки защиты картера

Значительно уменьшает клиренс, отбирая у дорожного просвета до 3 – 3,5см.

Повышает цену на замену масла, поскольку для его слива нужно либо снимать защиту, либо добираться до пробки через отверстие в щите и ловить струю масла под ней.

Неправильно спроектированный защитный экран может ухудшить охлаждение двигателя в тяжелых режимах движения.

При езде по грязной дороге между листом защиты и агрегатами может набиваться грязь или снег. Это создает проблемы, особенно зимой, когда грязь (снег) замерзнет.

Может ухудшить пассивную безопасность автомобиля – нарушить рассчитанные конструкторами зоны смятия кузова при ДТП. Передок кузова, "усиленный" стальным щитом, не поглотит энергию удара так, как это рассчитали конструкторы, и люди пострадают сильнее.

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Когда нужна защита картера

Нештатный экран для защиты двигателя или трансмиссии на легковом автомобиле имеет смысл при интенсивной эксплуатации на дорогах с грубыми выбоинами асфальта. Или, например, на каменистых проселках со сложным рельефом. Потребность в высокой средней скорости движения на незнакомых дорогах – еще один довод в пользу дооборудования машины такой “броней”. То есть, однозначная польза от этого средства будет там, где есть вероятность однажды прозевать препятствие, превышающее клиренс машины.

Если же ваши маршруты все время повторяются, и все неровности на них давно известны, вам остается только быть внимательным и не торопиться в самых сложных местах. Имейте в виду, что надежная защита двигателя уменьшает клиренс на несколько сантиметров, то есть с ней риск зацепиться за дорогу растет.

У современных авто днище почти полностью закрытое штатными экранами. Они пластиковые, их функция – защита от пыли и улучшение аэродинамики.

Рекомендация Авто 24

Если вы часто задеваете днищем машины о неровности дорог, вам стоит задуматься о защите двигателя. Но это не значит автоматически, что нужно устанавливать себе это устройство. Во-первых, разберитесь, почему это случается (причина – ваша неаккуратность, особенности машины, неизбежность из-за качества дороги). А во-вторых, выясните, какой частью машины чаще всего происходит контакт с землей – возможно, это отнюдь не двигатель и коробка передач. Установка металлической защиты картера – крайняя мера, и в нынешних условиях она часто имеет более дешевую альтернативу.

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