Колись це було майже неодмінним пунктом комплектації легкового автомобіля – міцний металевий щит, який прикриває знизу двигун та коробку передач. Але останніми роками популярність цього додаткового обладнання впала. Чи не даремно?
Захист двигуна, захист картера, нижній захист – під такими назвами автовласникам пропонують цей металевий екран, який прикриває моторний відсік з боку дороги.
Часто цей екран виявляється вже другим, дублюючим штатний щит з міцного пластику. Щоправда, функції у них дещо різні: пластиковий “заводський” екран захищає від пилу і завихрень повітря, а металевий – від ударів каміння та горбів.
Треба чесно визнати, що завдяки прагненню до кращої аеродинаміки сучасні автомобілі не мають деталей, що виступають вниз. І картери агрегатів – на найнижчі точки.
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Чому захист картера такий дорогий
Металевий захист робиться індивідуально для кожної моделі. Його контури, просторова форма та кріплення підігнані під геометрію автомобіля – розташування двигуна, деталей підвіски коліс, силових елементів кузова. У металі роблять отвори або люки для доступу до пробки зливу оливи та фільтра, а також вентиляційні вікна, які працюють під час руху автомобіля відповідно до схеми організації потоків в його підкапотному просторі.
Додатковий захист може бути сталевим (2 – 4 мм), дюралюмінієвим (5 мм) та композитним – з армованого пластику. Майже ексклюзив – неіржавіюча сталь (від 2 мм).
Особлива увага у якісного нештатного захисту приділена кріпленням. Вони мають так звані амортизатори – елементи, які належним чином зминаються при ударі певної сили. Це зроблено для того, щоб при ударі щитом не постраждали важливі деталі кузова: всю енергію удару приймають на себе ці амортизатори.
Реальні переваги захисту картера
- Захищає піддон двигуна (іноді – і коробки передач) від руйнування при наїзді на краї вибоїн, каміння, пні, крижані глиби тощо.
- Захищає елементи ходової частини та вихлопу від пошкоджень (частково та не завжди), завдяки ефекту санчат – екран може спрацювати як велика лижа.
- Служить додатковим захистом від пилу та бруду – на машинах, де немає штатного пластикового пильника.
Щоб не знімати захист двигуна при кожному ТО, у металі роблять лючки для зливу оливи та доступу до фільтра.
Недоліки захисту картера
- Суттєво зменшує кліренс, відбираючи у дорожнього просвіту до 3 – 3,5 см.
- Підвищує ціну на заміну оливи, оскільки для її зливу треба або знімати захист, або діставатися до пробки через отвір в ньому та ловити струмінь оливи під ним.
- Неправильно спроєктований захисний екран може погіршувати охолодження двигуна у важких режимах руху.
- При їзді брудною дорогою між листом захисту та агрегатами може набиватися бруд або сніг. Це може створити проблеми, особливо взимку, коли бруд (сніг) замерзнуть.
- Може погіршити пасивну безпеку автомобіля – порушити розраховані конструкторами зони зминання кузова при ДТП. Передок кузову, “підсилений” сталевим щитом, не поглине енергію удару так, як це розрахували конструктори, і люди постраждають сильніше.
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Коли потрібен захист картера
Нештатний екран для захисту двигуна або трансмісії на легковому автомобілі має сенс при інтенсивній експлуатації на дорогах з грубими вибоїнами асфальту. Або, наприклад, на каменистих путівцях зі складним рельєфом. Потреба у високій середній швидкості руху на незнайомих шляхах – ще один аргумент на користь дообладнання машини такою “бронею”. Тобто, однозначна користь з цього засобу буде там, де є ймовірність одного разу прогавити перешкоду, яка перевищує кліренс машини.
Якщо ж ваші маршрути весь час повторюються, і усі нерівності на них давно відомі, вам залишається лише бути уважним і не поспішати в найскладніших місцях. Майте на увазі, що надійний захист двигуна зменшує кліренс на кілька сантиметрів, тобто з ним ризик зачепитися за дорогу зростає.
Сучасні авто мають дно, майже повністю закрите штатними екранами. Вони пластикові, їхня функція – захист від пилу та поліпшення аеродинаміки.
Рекомендація Авто 24
Якщо ви часто б’єтесь днищем машини у ями чи напливи дороги, вам варто замислитись про захист двигуна. Але це не значить автоматично, що треба встановлювати собі цей пристрій. По-перше, розберіться, чому це трапляється (ваша неакуратність, особливості машини, неминучість через якість шляхів). А по-друге, з’ясуйте, якою частиною машини найчастіше відбувається контакт – можливо, це аж ніяк не двигун і не коробка передач. Встановлення металевого захисту картера – крайній захід, і в нинішніх умовах він часто має більш дешеву альтернативу.
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