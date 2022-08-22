Колись це було майже неодмінним пунктом комплектації легкового автомобіля – міцний металевий щит, який прикриває знизу двигун та коробку передач. Але останніми роками популярність цього додаткового обладнання впала. Чи не даремно?

Захист двигуна, захист картера, нижній захист – під такими назвами автовласникам пропонують цей металевий екран, який прикриває моторний відсік з боку дороги.

Часто цей екран виявляється вже другим, дублюючим штатний щит з міцного пластику. Щоправда, функції у них дещо різні: пластиковий “заводський” екран захищає від пилу і завихрень повітря, а металевий – від ударів каміння та горбів.

Треба чесно визнати, що завдяки прагненню до кращої аеродинаміки сучасні автомобілі не мають деталей, що виступають вниз. І картери агрегатів – на найнижчі точки.

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Чому захист картера такий дорогий

Металевий захист робиться індивідуально для кожної моделі. Його контури, просторова форма та кріплення підігнані під геометрію автомобіля – розташування двигуна, деталей підвіски коліс, силових елементів кузова. У металі роблять отвори або люки для доступу до пробки зливу оливи та фільтра, а також вентиляційні вікна, які працюють під час руху автомобіля відповідно до схеми організації потоків в його підкапотному просторі.

Додатковий захист може бути сталевим (2 – 4 мм), дюралюмінієвим (5 мм) та композитним – з армованого пластику. Майже ексклюзив – неіржавіюча сталь (від 2 мм).

Особлива увага у якісного нештатного захисту приділена кріпленням. Вони мають так звані амортизатори – елементи, які належним чином зминаються при ударі певної сили. Це зроблено для того, щоб при ударі щитом не постраждали важливі деталі кузова: всю енергію удару приймають на себе ці амортизатори.

Реальні переваги захисту картера

Захищає піддон двигуна (іноді – і коробки передач) від руйнування при наїзді на краї вибоїн, каміння, пні, крижані глиби тощо.

Захищає елементи ходової частини та вихлопу від пошкоджень (частково та не завжди), завдяки ефекту санчат – екран може спрацювати як велика лижа.

Служить додатковим захистом від пилу та бруду – на машинах, де немає штатного пластикового пильника.

Щоб не знімати захист двигуна при кожному ТО, у металі роблять лючки для зливу оливи та доступу до фільтра.

Недоліки захисту картера

Суттєво зменшує кліренс, відбираючи у дорожнього просвіту до 3 – 3,5 см.

Підвищує ціну на заміну оливи, оскільки для її зливу треба або знімати захист, або діставатися до пробки через отвір в ньому та ловити струмінь оливи під ним.

Неправильно спроєктований захисний екран може погіршувати охолодження двигуна у важких режимах руху.

При їзді брудною дорогою між листом захисту та агрегатами може набиватися бруд або сніг. Це може створити проблеми, особливо взимку, коли бруд (сніг) замерзнуть.

Може погіршити пасивну безпеку автомобіля – порушити розраховані конструкторами зони зминання кузова при ДТП. Передок кузову, “підсилений” сталевим щитом, не поглине енергію удару так, як це розрахували конструктори, і люди постраждають сильніше.

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Коли потрібен захист картера

Нештатний екран для захисту двигуна або трансмісії на легковому автомобілі має сенс при інтенсивній експлуатації на дорогах з грубими вибоїнами асфальту. Або, наприклад, на каменистих путівцях зі складним рельєфом. Потреба у високій середній швидкості руху на незнайомих шляхах – ще один аргумент на користь дообладнання машини такою “бронею”. Тобто, однозначна користь з цього засобу буде там, де є ймовірність одного разу прогавити перешкоду, яка перевищує кліренс машини.

Якщо ж ваші маршрути весь час повторюються, і усі нерівності на них давно відомі, вам залишається лише бути уважним і не поспішати в найскладніших місцях. Майте на увазі, що надійний захист двигуна зменшує кліренс на кілька сантиметрів, тобто з ним ризик зачепитися за дорогу зростає.

Сучасні авто мають дно, майже повністю закрите штатними екранами. Вони пластикові, їхня функція – захист від пилу та поліпшення аеродинаміки.

Рекомендація Авто 24

Якщо ви часто б’єтесь днищем машини у ями чи напливи дороги, вам варто замислитись про захист двигуна. Але це не значить автоматично, що треба встановлювати собі цей пристрій. По-перше, розберіться, чому це трапляється (ваша неакуратність, особливості машини, неминучість через якість шляхів). А по-друге, з’ясуйте, якою частиною машини найчастіше відбувається контакт – можливо, це аж ніяк не двигун і не коробка передач. Встановлення металевого захисту картера – крайній захід, і в нинішніх умовах він часто має більш дешеву альтернативу.

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