Современные автомобили долговечны и надежны, а некоторые буквально безотказны. Но за все приходится расплачиваться: однажды утром на щитке приборов может высветиться непонятный символ, означающий, например, катастрофу двигателя. Или не означающий. Что делать, если машина удивляет зашифрованным сообщением?

На наших улицах еще полно автомобилей, которые о неисправности никак не предупреждали – просто останавливались посреди дороги и все. Однако автомобили нынешних поколений большие и малые неприятности часто умеют предвидеть, и заранее сообщают о них водителю. Это могут быть и голосовые сообщения, и надписи на экране, и цветные лампочки на приборном щитке. Последние часто вызывают у водителей беспокойство, а то и панику: что они означают?

Набор значков-предупреждений у разных марок в целом одинаков, хотя встречаются и эксклюзивные символы.

Следует отметить, что волнения подчас оправданы: некоторые из символов означают запрет движения или требование ехать сразу на СТО. При этом не все водители знают, что означает та или иная пиктограмма, и как себя вести при ее появленении. “Авто 24” предлагает универсальный алгоритм расшифровки.

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Что делать, когда засветился новый значок на торпедо

Без паники. Значков, которые бы требовали немедленной остановки машины, не существует. Все они позволяют водителю подумать и как минимум съехать с дороги. Если сигнал появился во время стоянки машины, зафиксируйте в памяти, в какой момент это произошло, что вы включали или нажимали перед этим – об этом через несколько минут вас может спросить ваш консультант.

Для водителя, не желающего обременять себя изучением значков и символов, разумным будет возить в бардачке распечатку с их расшифровкой из заводского мануала. Или сам мануал.

Съедьте с дороги. Если обдумывание засветившегося незнакомого символа отвлекает вас от дороги, съедьте на обочину или припаркуйтесь у тротуара. Запомните детали, как выглядит символ, и заглушите двигатель.

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Заводская инструкция. Наверное, самый простой способ выяснить значение пиктограммы – найти ее в заводском мануале, который должен храниться в вашем бардачке. Там же будет расписано, что можно и что нельзя делать водителю, когда этот значок активируется. К сожалению, далеко не у всех владельцев есть эта волшебная книжечка.

Звонок другу. Самый надежный источник знаний о непонятных символах на торпедо – горячая линия импортера вашей марки или ближайший дилерский центр. Но если по какой-то причине связаться с ними невозможно, вспоминайте, у кого из ваших знакомых есть подобная машина, и звоните ему: возможно, человек этот окажется более опытным и вспомнит значение пиктограммы.

Если немного напрячь интеллект, смысл засветившегося символа можно понять и своими силами. Значение имеет цвет и "содержание" значка, потому что каждый представляет собой пиктограмму - то есть зашифрованный символ.

Разбираемся сами

Во-первых, цвет. Зеленые значки – просто информирование о том, что какая-то система включена и успешно работает. Оранжевые (желтые) символы – это уже определенные предупреждения: либо об активации важной системы, либо о неисправности, которой при первой же возможности нужно будет уделить внимание. Красные значки – это максимально серьезно, поездку следует прекратить, иначе произойдет аварийная остановка автомобиля.

Наиболее известный предупредительный символ на торпедо современного авто – так называемый "чек инжин". Это знак неисправности двигателя и приказ ехать на диагностику.

Во-вторых, всматривайтесь в сам значок. Если он касается конкретной системы, обычно он содержит изображение конкретной детали – амортизатор, аккумулятор, руль, крышу и т.д. То есть имейте в виду, что нарисованная система не работает как следует, не включайте ее и не рассчитывайте на нее. Если значок предупреждает о проблемах с автомобилем в целом, значок будет носить обобщенный характер: символическое изображение гаечного ключа, книги-справочника, осциллограммы на мониторе и т.д.

Имейте в виду, что оценивать светящиеся значки нужно при работающем двигателе. Поскольку при включенном зажигании, но неработающем моторе, значки на щитке могут светиться в качестве сигнала готовности или теста – чтобы можно было убедиться, что их лампочки (светодиоды) не перегорели.

То ли кардиограмма, то ли график на экране осциллографа: на автомобилях Renault этот оригинальный значок означает приказ ехать на ТО к дилеру.

Важно знать, что некоторые тревожные сигналы могут не зажечься заново после того, как вы заглушите двигатель. Но есть очень большая вероятность, что вскоре значок загорится снова. Посему посетить СТО все равно стоит. При этом вам потребуется автомастерская, где есть диагностический сканер для считывания ошибок и соответствующий вашей модели софт в нем.

Рекомендация “Авто24”

Уважайте свой автомобиль. Ведь своими цветными значками на торпедо он искренне пытается сообщить вам о чем-то. И с нашей стороны очень невежливо игнорировать эти обращения, порой отчаянно повторяющиеся в попытках достучаться до нашего сознания. Тем более что часто эти немые предупреждения – попытка сберечь ваше время, деньги, а то и жизнь. И помните: то, что вы не понимаете значение символа, не значит, что он не важен для вас. Принимайте меры для того, чтобы выяснить, что хочет сообщить вам ваша машина.

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