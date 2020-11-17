Профессиональный реслер и успешный актер, известный под прозвищем "Скала", должен был позировать в салоне нового немецкого электрокара, но что-то пошло не так.

Дуэйн Джонсон – большой мужчина. Его рост 196 сантиметров, вес – 118 килограммов сплошных мышц. А это значит, что ему трудно разместиться в тесных салонах спорткаров, такие как Porsche Taycan.

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На своей странице в Instagram, Дуэйн Джонсон поделился историей о том, как он оказался в отчаянии и заставил менять весь план съемок, потому, что не смог усесться в водительское кресло "Тайкана". Фотосессия и видеосъемки предназначались для продвижения будущего фильма Netflix "Красное уведомление".

"Угадайте, кто слишком большой, чтобы поместиться в еще один спортивный автомобиль, и теперь нам придется изменить всю последовательность съемок?

Что ж, после месяцев подготовки и расходов, приобретения и транспортировки этого автомобиля в Штаты – пора для прогона.

В конце концов мы продемонстрировали свою ловкость быстрого мышления на ходу и нашли "креативные" способы, провести съемки", – пишет Скала.

Это не первый раз, когда тесное транспортное средство создает проблемы во время съемок. Шон Коннери плохо вписался в Toyota 2000GT, которую использовали во время съемок фильма "Ты живешь только дважды", что привело к модификациям, которые включали удаление верха и срезку лобового стекла, чтобы облегчить видение лиц актеров. Да и сам Скала также не вписался в Ferrari LaFerrari из шоу "Ballers". Интересно, что великан баскетболист Шакил О'Нил ездит на крошечном Smart Fortwo.