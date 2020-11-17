Професійний реслер і успішний актор, відомий під прізвиськом "Скеля", повинен був позувати в салоні нового німецького електрокара, але щось пішло не так.

Дуейн Джонсон – великий чолов’яга. Його зріст 196 сантиметрів, вага – 118 кілограмів суцільних м’язів. І це означає, що йому важко розміститись у тісних салонах спорткарів, як от Porsche Taycan.

Також цікаво: У Голлівуді продають "Супер гараж" McLaren з суперкаром 765LT та пентхаусом в комплекті

На своїй сторінці у Instagram, Дуейн Джонсон поділився історією про те, як він опинився у розпачі та змусив змінювати увесь план зйомок, через те, що не зміг всістись у водійське крісло “Тайкана”. Фотосесія та відеозйомки призначались для промоції майбутньому фільму Netflix “Червоне повідомлення”.

“Вгадайте, хто занадто великий, щоб вміститись у ще один спортивний автомобіль, і тепер нам доведеться змінити всю послідовність зйомок?

Що ж, після місяців підготовки та витрат, придбання та транспортування цього автомобіля до Штатів – настав час для прогону.

Врешті-решт ми продемонстрували свою спритність швидкого мислення на ходу і знайшли “креативні” способи, провести зйомки”, – пише Скеля.



Це не перший раз, коли тісний транспортний засіб створює проблеми під час зйомок. Шон Коннері погано вписався в Toyota 2000GT, яку використовували під час зйомок фільму “Ти живеш лише двічі”, що призвело до модифікацій, які включали видалення верху та зрізання лобового скла, щоб полегшити бачення облич акторів. Та й сам Скеля також не вписався у Ferrari LaFerrari з шоу “Ballers”. Цікаво, що велетень баскетболіст Шакіл О’Ніл їздить на крихітному Smart Fortwo.