Рух новим мостом відкрили без обмежень важкій техніці

Локація не конкретизується, але деяка підказка є. Як зазначає на своїй ФБ-сторінці пресслужба компанії, мова йде про мостовий перехід розташований на евакуаційному маршруті до одного з найбільших міст регіону і яке майже щодня обстрілює ворог.

Новий міст побудували замість старого. Той був у аварійному стані, його експлуатацію визнали небезпечною для людей та транспорту. Тимчасово рух організували по переправі з обмеженими можливостями.

Читайте також У Молдові українські будівельники достроково здали нову дорогу європейської якості

За японськими технологіями

У спорудженні нового мосту в нагоді стала допомога Японії. Вона з гуманітарною місією передала Україні комплект металевих конструкцій. Подібні збірні споруди там використовуються для об’їзду та тимчасових переправ під час капітального ремонту існуючої інфраструктури.

Щоправда, тимчасовість не є обов'язковою. Є приклади, коли такі модульні збірні мости стоять роками і навіть десятиріччями там, де будівництво дороговартісних споруд вважається недоцільним.

Зробили не тільки міст, але під'їзди до нього. Фото: Автомагістраль-Південь

Чим зручна запропонована технолія

У компанії "Автомагістраль-Південь" назвали головні переваги такої технології — швидкість монтажу та можливість створити перехід будь-якої довжини.

Читайте також Капремонт дороги до кордону ведеться у дві зміни: що підштовхує

Для цього під конкретний об'єкт та з прив'язкою до рельєфу місцевості підбирається необхідна кількість модулів.

Основні показники зробленого:

довжина прогонової будови тимчасового мосту — 40 метрів:

вага прогонової будови — понад 216 тонн;

опори українського виробництва мають фундаменти на металевих трубах діаметром 1,4 метра;

основний елемент конструкції — 10-метрові балки, що з’єднуються між собою;

у поперечному розрізі прогін складається із 6 таких балок;

на балках змонтована "палуба" з металевих панелей настилу;

перехід обладнано бар’єрним огородженням та тротуаром.

Новий міст не належить до гігантів, але має велике значення для усієї логістики, у тому числі гуманітарної. Фото: Автомагістраль-Південь

Як інструкція пише

Усі роботи виконано з дотриманням вимог щодо безпеки руху транспорту та пішоходів. Під час підготовчих робіт, монтажу жодних проблем не виникало — усі процеси виконано чітко за інструкцією японських розробників та за документацією українських проєктвальників.

Читайте також Українська компанія будуватиме дороги в Румунії

Окрім монтажу самого мосту, фахівці будівельної компанії облаштували підходи та укріпили берегову лінію.

Наразі рух новим об’єктом уже відкрито.