Рух новим мостом відкрили без обмежень важкій техніці

ФОТО: Автомагістраль-Південь|
Міст збудовано за японською технологією та з її металевих конструкцій
Локація не конкретизується, але деяка підказка є. Як зазначає на своїй ФБ-сторінці пресслужба компанії, мова йде про мостовий перехід розташований на евакуаційному маршруті до одного з найбільших міст регіону і яке майже щодня обстрілює ворог.
Новий міст побудували замість старого. Той був у аварійному стані, його експлуатацію визнали небезпечною для людей та транспорту. Тимчасово рух організували по переправі з обмеженими можливостями.
За японськими технологіями
У спорудженні нового мосту в нагоді стала допомога Японії. Вона з гуманітарною місією передала Україні комплект металевих конструкцій. Подібні збірні споруди там використовуються для об’їзду та тимчасових переправ під час капітального ремонту існуючої інфраструктури.
Щоправда, тимчасовість не є обов'язковою. Є приклади, коли такі модульні збірні мости стоять роками і навіть десятиріччями там, де будівництво дороговартісних споруд вважається недоцільним.
Зробили не тільки міст, але під'їзди до нього. Фото: Автомагістраль-Південь
Чим зручна запропонована технолія
У компанії "Автомагістраль-Південь" назвали головні переваги такої технології — швидкість монтажу та можливість створити перехід будь-якої довжини.
Для цього під конкретний об'єкт та з прив'язкою до рельєфу місцевості підбирається необхідна кількість модулів.
Основні показники зробленого:
- довжина прогонової будови тимчасового мосту — 40 метрів:
- вага прогонової будови — понад 216 тонн;
- опори українського виробництва мають фундаменти на металевих трубах діаметром 1,4 метра;
- основний елемент конструкції — 10-метрові балки, що з’єднуються між собою;
- у поперечному розрізі прогін складається із 6 таких балок;
- на балках змонтована "палуба" з металевих панелей настилу;
- перехід обладнано бар’єрним огородженням та тротуаром.
Новий міст не належить до гігантів, але має велике значення для усієї логістики, у тому числі гуманітарної. Фото: Автомагістраль-Південь
Як інструкція пише
Усі роботи виконано з дотриманням вимог щодо безпеки руху транспорту та пішоходів. Під час підготовчих робіт, монтажу жодних проблем не виникало — усі процеси виконано чітко за інструкцією японських розробників та за документацією українських проєктвальників.
Окрім монтажу самого мосту, фахівці будівельної компанії облаштували підходи та укріпили берегову лінію.
Наразі рух новим об’єктом уже відкрито.