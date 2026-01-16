Сержанти ТЦК "таксували", переправляючи ухилянтів через кордон за 8000 доларів

Нову схему уникнення мобілізації організували двоє співробітників одного з районних ТЦК та СП. Про бізнес-проєкт із заробляння грошей працівниками мобілізаційної установи йдеться у ФБ-розповіді Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській.

Слідчі з СБУ та ДБР в ході розслідування з'ясували, що "тецекашники" спована користувалися своїми можливостями, у тому числі й службовим транспортом.

Читайте також Фургон з ухилянтами і двома машинами прикриття до кордону не доїхав

І не тільки після роботи

Таксуючи на власному чи службовому автомобілі з усіма охочими покинути Україну, "посадовці допомагали чоловікам призовного віку дістатися кордону з Румунією та перетнути його в обхід прикордонних пунктів пропуску".

Коштувала така послуга 8 000 доларів з однієї особи. Для цього організатори коли власним транспортом, коли службовим перевозили "своїх клієнтів" через блокпости в Чернівецьку область до точки поблизу Державного кордону.

На кінцевій точці маршруту посадовці ТЦК інструктували ухилянтів про подальші дії, роказували та показували подальший маршрут. Далі вже обізнані з місцевими реаліями та отриманою від провідників схемою руху військовозобов’язані долали шлях самостійно – по "по зеленці" через ріку.

Оперативна зйомка з затримання “таксистів” ТЦК. Фото: СБУ та ДБР

Це вже квалфікується як злочинна група

Військовослужбовці через посередників підшуковували чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації та незаконно виїхати з України.

В одному із епізодів встановлено, що за 8 тисяч доларів США вони обіцяли особисто доставити 44-річного «клієнта» до кордону з Румунією службовим автомобілем.

Зловмисники діяли щонайменше з вересня 2025 року. За попередніми оперативними даними, організатори встигли переправити за кордон понад десять осіб.

Досудове розслідування триває. Також перевіряється можлива причетність до схеми інших посадовців.

Читайте також На Закарпатті ухилянтів перевозили в інкасаторській машині

У чому вина сержантів



СБУ та ДБР затримали організаторів. Під час обшуків за місцями служби та в оселях фігурантів правоохоронці вилучили:

▪ понад 660 тис. гривень у різних валютах;

▪ комп’ютерну техніку та мобільні телефони;

▪ документи та чорнові записи.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Читайте також Ухилянтів везли через кордон в ГАЗ-66 зі свинями та козами

Хто веде розслідування

Це була спільна операція СБУ в Івано-Франківській області, слідчих п’ятого СВ ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, співробітниками УСР в Івано-Франківській області Національної поліції та працівниками відділу внутрішньої та власної безпеки 31-го прикордонного загону "Захід" ДПСУ.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура в сфері оборони Західного регіону.