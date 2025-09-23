Ще одна партія китайських пікапів KGM Musso Grand пішла воювати з кремлівськими окупантами

Про черговий пакет допомоги йдеться на кількох ресурсах. Першим про свій дарунок на власній в ФБ-сторінці повідомив Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Через кілька годин про отриману техніку сповістила пресслужба 120-ї окремої бригади територіальної оборони.

Окрім цього підрозділу, шефську допомогу отримали 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка та 131-й окремий розвідувальний батальйон.

Читайте також Три десятки пікапів Musso Grand вирушає у війська

Транспортний пакет сформовано лише з однієї моделі. Це – пікапи KGM Musso Grand (SsangYong), що стали майже традиційною маркою в закупках гуманітарної організації для підшефних підрозділів Сил оборони. У військах таких машин ще не так багато, як от інших брендових SUV pick-up, але відгуки про Musso Grand йдуть схвальні.

Фронтальна проєкція 5-місного пікапа KGM Musso Grand. Скриншот: Авто24

Щоправда, тут у короткому повідомленні не вказано силовий потенціал машин. Він може коливатися з різницею у шість кінських сил. Все залежить від коробки передач. У версії з механічною КПП дизельний двигун видає 181 к.с., а з коробкою-автоматом – 187 к.с. В обох випадках силові агрегати мають 2,2-літровий об'єм

Читайте також З Кореї до Європи везуть перші 184 електричні пікапи KGM Musso EV

В роздрібному постачанні новенький Musso Grand 2024 року випуску з механічною коробкою передач в середньому обійдеться у 1 515 000 грн з ПДВ. Але тут йдеться про партію пікапів і, ймовірно, на них були знижки. Там паче, що вінничани уже не перший раз купують KGM Musso Grand і мають у постачальників чималі заохочувальні бонуси в ціні.

Церемоніал передачі техніки у війська. Фото: 120 обр ТрО ЗСУ

Хто що отримав:

120-та бригада – три автомобілі та 150 FPV-дронів (це вже 26-й пакет допомоги цьому підрозділу);

59-та бригада імені Якова Гандзюка – три автомобілі та 250 FPV-дронів (це 23-й пакет допомоги);

131-й розвідувальний батальйон – два повнопривідні автомобілі (це - п’ятий пакет допомоги).

Читайте також Жителі Вінниччини передали для ЗСУ корисну автотехніку

Також повідомляється, що раніше до цих підрозділів вінничани передали костюми для розмінування, блоки багатоканальної швидкої зарядки, комплекси радіоелектронної боротьби, автомобілі, квадрокоптери, тепловізійні монокуляри, засоби РЕБ та БПЛА Mavic 3.