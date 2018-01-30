Що страшніше з двох головних небезпек зимової дороги - ковзання передка або корми? Про те, як зберегти контроль над машиною в будь-якій ситуації, ми поговоримо нижче.

Розбиратися з тим, що страшніше, знос або занос, навряд чи варто. Важливіше зрозуміти, чого складніше уникнути. Для початку нагадаємо, що занос – це зміщення вліво або вправо від вектора напрямку руху корми автомобіля, а знос – це відхід з заданої траєкторії руху передка машини. І те, і інше виникає як правило на слизькій дорозі, тобто найчастіше – взимку. Хоча при найбільш несприятливих обставинах – і головне, при найменш адекватній поведінці водія – обидва явища можливі на багні, просто на мокрій дорозі і навіть сухому асфальті.

І знос, і занос небезпечні тим, що призводять до виїзду автомобіля на зустрчну смугу або за межі проїзної частини. І те, і те небезпечно.

Нагадаємо, що обидва види втрати контролю виникають з вини водія, хоча і не без супутнього фактору – дорожнього покриття з низьким коефіцієнтом зчеплення. Строго кажучи, саме з заносу або зносу починаються практично всі можливі види зимових неприємностей на дорозі: виліт в кювет або на зустрічну, розворот поперек смуги, «посадка» в придорожньому заметі або на клумбі. Виняток становить хіба що попутне зіткнення, коли один автомобіль наздоганяє інший строго по прямій, без розвороту.

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Не розбираючись, що страшніше – занос або знос, пропонуємо вам кілька рекомендацій, які допоможуть уникнути втрати контролю над автомобілем на слизькій дорозі.

1. Використовуйте шини по сезону: взимку – хорошу зимову гуму, на бездоріжжі – грязьову або на худий кінець ту ж зимову, але не європейського, а арктичного типу.

2. При мінусовій температурі або на мокрій грунтовці до кожного повороту наближайтеся так, ніби він слизький – тобто заздалегідь знижуйте швидкість до безпечної.

3. Рухаючись по слизькій поверхні в повороті, не проводьте ніяких змін щодо крутного моменту на колесах: не користуйтеся гальмами, не перемикайте передачу, не міняйте різко оборотів, особливо на низьких передачах.

4. Ні в якому разі не рухайтеся по кривій накатом – передача повинна бути включена. Згадайте – саме змінюючи тягу на колесах, ви зможете вийти із заносу або зносу. А якщо всі чотири колеса машини обертаються вільно, впливати на неї за допомогою акселератора ви не зможете.

5. На слизькій поверхні в повороті бажана вища передача, щоб на ведучі колеса не передавався надмірно високий крутний момент – адже саме він зриває колеса в пробуксовку, провокуючи занос або знос.

6. Коли дорога під колесами слизька, намагайтеся уважно «слухати» автомобіль, стежити за найменшими змінами в його поведінці. Чим раніше ви помітите початок пробуксовки, заносу або зносу, тим більше у вас буде шансів уникнути небезпечних розворотів машини. Тому на сумнівних ділянках дороги вимикайте музику і попросіть пасажирів не шуміти – це допоможе вам на слух відразу помітити різницю між обертами двигуна і швидкістю руху. Також щільно пристебніться до сидіння, щоб тілом добре відчувати всі бічні зміщення автомобіля.

За певних погодних умов небезпечний рух автошляхами стає неможливим: водій не може контролювати автомобіль в принципі.

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Ми готові погодитися, що виконання наших порад для безпечної їзди по слизькій дорозі будуть вимагати від водія деяких зусиль і концентрації. Можливо, у деяких драйверів це викличе дискомфорт – однак, якщо Ви вже сіли за кермо, майте на увазі, що ці незручності ні в яке порівняння не йдуть з тими, які можуть виникнути у всіх членів екіпажу в разі дорожньо-транспортної пригоди. Тому ліпше засвоїти навички безпечної їзди, щоб вони стали звичкою.

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