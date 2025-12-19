Сімейний Fiat Qubo покажуть на автосалоні в Брюсселі

Автосалон у Брюсселі пройде з 9 по 18 січня, і концерн Stellantis підтвердив участь одразу 11 брендів, які разом покажуть щонайменше 62 автомобілі, повідомляє Carscoops. Серед них — світові прем’єри оновлених Opel Astra у кузовах хетчбек і універсал, а також фейсліфтингового Peugeot 408. Водночас для європейського ринку дебютують Leapmotor B03X, Fiat Professional Tris і загадковий Fiat Qubo L.

Офіційний опис новинки поки що досить лаконічний. Stellantis називає Qubo L універсальним сімейним автомобілем, який буде доступний у семимісній конфігурації та з дизельним двигуном. Акцент робиться на просторі, гнучкості салону та орієнтації на потреби сучасних родин.

Саме ця формула змушує замислитися, адже оригінальний Fiat Qubo був значно компактнішим. Модель з’явилася у 2008 році як пасажирська версія фургона Fiat Fiorino, мала п’ять місць і випускалася до 2020 року. Автомобіль виробляли в Туреччині, а технічно він був близьким до Peugeot Bipper та Citroën Nemo. З огляду на це, поява повністю нового Qubo або класичного наступника виглядає малоймовірною. Натомість схоже, що Fiat використовує знайоме ім’я для автомобіля іншого класу.

Пасажирський Doblo під новим ім’ям?

Найбільш логічна версія полягає в тому, що Fiat Qubo L є пасажирською інтерпретацією Doblo Maxi. Такий Doblo вже продається на окремих ринках, зокрема в Туреччині та Японії, і фактично є близнюком Citroën Berlingo, Peugeot Partner або Rifter, Opel Combo Life XL та Toyota ProAce City Verso.

Fiat Doblo Maxi Black Edition

Усі ці моделі побудовані на платформі EMP2 ще з часів PSA. П’ятимісні версії мають довжину близько 4,4 метра, тоді як семимісні подовжені до майже 4,8 метра. Це дозволяє їм залишатися компактними за мірками мінівенів, водночас пропонуючи повноцінний простір для великої родини. Додатковим аргументом на користь цієї теорії стало тизерне зображення лінійки Fiat для Брюссельського автосалону. Хоча фото має низьку роздільну здатність, у силуеті чітко проглядаються знайомі обриси Doblo.

Повернення ДВЗ у сегмент?

Ще один цікавий момент — силові установки. У Європі пасажирські версії Berlingo, Rifter та Combo Life з 2022 року пропонуються виключно як електромобілі. Проте ринкова ситуація змінюється, і Stellantis, схоже, готовий переглянути цю стратегію. Для Fiat Qubo L вже підтверджено дизельний двигун, що практично напевно означає використання 1,5-літрового турбодизеля потужністю до 130 к.с. Також не виключено появу 1,2-літрового бензинового мотора, ймовірно з м’якою гібридною системою, а згодом і повністю електричної версії.

Інші сценарії та дата розкриття

Теоретично Qubo L міг би бути й адаптованою семимісною версією Opel Frontera або Citroën C3 Aircross під брендом Fiat. Проте цей сценарій виглядає менш імовірним, оскільки Fiat, ймовірно, залишить подібну нішу для майбутніх моделей розширеної лінійки Panda. У будь-якому разі всі припущення скоро отримають підтвердження або спростування. Fiat обіцяє повністю розкрити новинку вже 9 січня, і саме тоді стане зрозуміло, чи справді Stellantis готує перезапуск сімейного Fiat у форматі сучасного мінівена.