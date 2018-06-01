Цей концепт – творіння "шкодних" студентів.

Студенти літньої школи Skoda створили концепт родстера на базі кросовера Karoq і назвали його Sunroq. Варто визнати, старшокласники таки чогось навчились.

23 учні старших класів на канікулах відвідували Skoda Vocational School у місті Млада Болеслав – рідному місті чеської марки. Працюючи у вільний час протягом кількох місяців юнаки та дівчата створили ефектний концепт Sunroq, здобувши навички у дизайні, моделюванні, конструюванні та навчились приймати помірковані рішення.

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“Найважливішою частиною у цій роботі для нас стала можливість зустрітися з професіоналами Skoda”, – говорить один з учнів, – “А головний урок, який ми засвоїли – обдумування ситуації для прийняття рішення, що обов’язково знадобиться нам у майбутньому”.

Це вже п’ятий проект випускників Академії Шкода. Раніше студенти збудували Citijet на базі маленького хетчбека Citigo (2014 рік),

пікап Skoda Funstar (2015 рік) на базі Fabia,

купе Skoda Atero (2016 рік) на базі Rapid Spaceback,

та електричний баггі Skoda Element (2017 рік), знову ж таки на базі компакта Citigo.

Концепт Skoda Sunroq має ту ж колісну базу, що й звичайний Karoq, а під капотом ховається знайомий 1.5 TSI потужністю у 148 к.с. Силові агрегати автомобіля залишились недоторканними. Увага студентів була зосереджена на видаленні даху та естетичних аспектах. Так школярі попрацювали над новим заднім бампером з патрубками вихлопної системи, модифікували передні та центральні віконні стійки авто, вкрили дверні ручки люмінісцентною фарбою. У модифікований передній бампер вбудовано мікро-проектор, котрий вночі створює світловий логотип Skoda на асфальті. Концепт також отримав комплект амортизаторів та пружин від Octavia RS, що значно зменшило його кліренс.

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