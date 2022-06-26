Система охолодження потрібна двигуну протягом цілого року, але саме влітку настає її зоряний час. Адже до пекельної температури двигуна додається літня спека по той бік капоту. Між тим, одне з найслабкіших місць немолодого автомобіля – саме система охолодження. “Авто 24” знає, як знизити ризик її відмови у дорозі.

Водії з досвідом знають: система охолодження вживаної машини багата на сюрпризи. Від проблем з опаленням до вимушеної зупинки у дорозі, и при тому банальний перегрів двигуна легко призводить до капітального ремонту силового агрегату.

Якщо водій вживаного автомобіля прогавить критичні покази термометра, він може легко “влетіти” на чималеньку суму – повний ремонт двигуна.

В принципі, слабкі елементи цієї системи у кожної моделі двигуна добре відомі автомеханікам. Але далеко не завжди їх можна завчасно проконтролювати – часто їх зовнішній вигляд нічого не говорить діагносту, а деякі компоненти системи охолодження розташовані так, що і побачити їх – справжня проблема. Але це не означає, що прогнозувати стан і відмови системи охолодження не можна. Деякі загрози може виявити навіть сам автовласник, деякі – “по зубах” лише досвідченим професіоналам.

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Поверхневий огляд

Зовнішній вигляд підкапотного простору може багато що сказати водієві, і для цього не потрібно мати особливого досвіду.

Рівень антифризу. Незначне випаровування може мати місце, але якщо рідину доводиться доливати щомісяця, то це говорить про негерметичність. Місце витоку треба знайти й усунути, інакше проблема прогресуватиме і рано чи пізно двигун залишиться без охолодження.

Сліди протічок і тріщини на гумових шлангах – сигнал до їх негайної заміни. Старі пластикові патрубки треба замінювати, не чекаючи проблем.

Сліди патьоків та потіння. Вони – сигнал про те, що у цьому місці скоро відкриється водоспад і продовжувати рух стане неможливим. Пам’ятайте, що охолоджувальна рідина часто не залишає слідів витікання, оскільки швидко висихає на гарячих деталях. Радимо шукати сліди протікання охолоджувальної рідини у місцях кріплення патрубків, з’єднання шлангів, на самих шлангах.

Вони – сигнал про те, що у цьому місці скоро відкриється водоспад і продовжувати рух стане неможливим. Пам’ятайте, що охолоджувальна рідина часто не залишає слідів витікання, оскільки швидко висихає на гарячих деталях. Радимо шукати сліди протікання охолоджувальної рідини у місцях кріплення патрубків, з’єднання шлангів, на самих шлангах. Тріщини . Найслабкіші деталі системи охолодження – шланги, особливо якщо їх стиснути, можна побачити тріщини – спочатку неглибокі. Початок старіння пластику патрубків видають мікротріщини, які, проте, не дуже просто побачити. Шланги легко поміняти. С патрубками може бути складніше, але краще не чекати, поки вони розваляться у дорозі, і поміняти їх превентивно.

. Найслабкіші деталі системи охолодження – шланги, особливо якщо їх стиснути, можна побачити тріщини – спочатку неглибокі. Початок старіння пластику патрубків видають мікротріщини, які, проте, не дуже просто побачити. Шланги легко поміняти. С патрубками може бути складніше, але краще не чекати, поки вони розваляться у дорозі, і поміняти їх превентивно. Проводка. На деяких деталях системи охолодження на виду у спостерігача можуть бути розташовані певні датчики. Проконтролюйте стан роз’ємів та дротів, що ведуть до них – саме через бруд, окислення, пошкодження ізоляції та обрів коли-небудь може перегрітись двигун.

Щодо запчастин до системи охолодження – варто зазначити, що в цій групі деталей традиційно дуже багато низькоякісних виробів. Притому, що навіть найдорожчі запчастини навряд чи будуть настільки ж довговічними, якими були “рідні” компоненти автомобіля. Тож якщо для вас важлива надійність автомобіля, поставтесь до вибору деталей з максимальною відповідальністю.

На старому радіаторі крім потіння антифризом через мікротріщини (на фото вгорі) може бути інша проблема – сміття. Його можна позбутися, а тріщини – сигнал до заміни.

Глибока діагностика

Власне, для контролю системи охолодження особливого обладнання не потрібно. Проте, труднощі у тому, що в багатьох випадках доведеться частково розібрати двигун. Тому можна приурочити діагностику та заміну важкодоступних деталей системи охолодження до іншого ремонту чи певних регламентних робіт: заміни приводу ГРМ, очищення інжекторів, заміни свічок тощо.

Важкодоступні патрубки. Система охолодження сучасного двигуна зазвичай має кілька металевих або пластикових патрубків, що з’єднують шланги між собою або з частинами двигуна. З часом пластик стає крихким і в один далеко не прекрасний день деталь руйнується. Металеві патрубки своєю чергою іржавіють і пропускають антифриз назовні. Для збереження надійності двигуна всі ці деталі на вживаній машині варто заздалегідь замінити новими.

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Помпа. Насос охолоджувальної рідини має кілька причин для відмови. Достеменно дізнатися про його стан зазвичай можна лише після розбирання, але у сервісменів заведено заміняти помпу через певний пробіг (найчастіше порядку 60 тис. км).

Вентилятор. Підступна причина, з якої можна перегріти двигун і “нарватися” на його капремонт – невчасне увімкнення. Несправними можуть бути проводка, датчик і двигун вентилятора, причому іноді водій може не знати про проблему кілька зимових місяців – аж до настання спекотливих днів. Для перевірки треба довести температуру двигуна до верхнього ліміту робочої температури, коли і повинен увімкнутися вентилятор.

Металеві патрубки системи охолодження часто ховаються у глибині моторного відсіку. Але вони підступні: на старій машині іржавіють до дірок.

Як берегти систему охолодження

Якщо ваша машина давно вже не нова, дотримуйтеся таких правил:

Слідкуйте за температурою двигуна під час руху.

За можливістю частіше контролюйте рівень антифризу в системі (зазвичай в розширювальному бачку).

Не ігноруйте нетипові, незрозумілі прояви у “поведінці” машини: запах та незрозумілий шум з-під капота, пара в районі двигуна, неадекватна робота кліматичної установки (“пічки”). Це можуть бути симптоми проблем з герметичністю, приводом помпи та вентиляторами, перегріву двигуна, повітряних пробок у системі охолодження тощо.

У далекій дорозі майте в багажнику запасний антифриз або воду для доливу, у кількості не менше 1 – 2 літрів.

Незалежно від віку машини продовжуйте дотримуватись встановленого автовиробником регламенту заміни привідних ременів, роликів, помпи та охолоджувальної рідини. Це допоможе знизити ризик несподіваної відмови двигуна у дорозі.

В жодному разі не намагайтеся продовжити рух з нестачею антифризу у системі охолодження. Навіть якщо ви проїдете із “сухим” радіатором відстань у сто метрів, це може призвести до пошкоджень головки блоку циліндрів, поршнів та стінок циліндрів. Тобто до поламок двигуна, які не усунути навіть його капітальним ремонтом.

Якщо вік машини переступив відмітку 5 – 6 років, варто щотижня контролювати рівень антифризу. І постійно слідкувати за температурою двигуна.

Рекомендація “Авто 24”

Власник ненового авто має розуміти, що колись настане той день, коли його машина остаточно перейде в категорію вживаних. З одночасною зміною ставлення власника до технічного стану машини: щоб вона не підвела у дорозі, доведеться періодично витрачати час на контроль, обслуговування та превентивні ремонти. Так, ці клопоти можна ігнорувати, але тоді доведеться бути готовим до поламок у дорозі, пошуку буксира або евакуатора. Зрозуміло, це буде дорожче і в грошовому виразі, і з точки зору витрат часу – але вибір завжди за власником авто.

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